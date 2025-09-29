Gears of War: Reloaded - Brisanje granica

Od samog predstavljanja konzola, počelo je nadmetanje između PlayStationa i Xboxa u tome tko će imati bolju ekskluzivu i njome privući kupce. Nije tajna da je u tom ratovanju PlayStationu išlo daleko bolje, što je vidljivo prema prodajnim rezultatima igara, ali i samih konzola, no i Xbox je imao svoje adute, poput serijala Gears of War, čije su mehanike utjecale na razvoj pucačina iz trećeg lica. Posljednjih nekoliko godina svjedočimo sve većem popuštanju, pa se igre koje su ranije bile ekskluzivne za određenu platformu, pojavljuju i na konkurentskim, no s novim obnovljenim izdanjem Gears of Wara napravljen je najveći korak, s obzirom na to da se istodobno pojavio za PC, Xbox Series X|S, ali premijerno i u verziji za PlayStation 5.