Google uklonio kultnu horor igru s Play Storea

Developer koji stoji iza ove kultne horor igre kaže da traži alternativne načine distribucije na Android uređajima te da će igrači o svemu biti pravovremeno obaviješteni

Kultna horor igra Doki Doki Literature Club uklonjena je s Play Storea zbog kršenja uvjeta korištenja, odnosno „prikaza osjetljivih tema“. Informaciju su potvrdili developer Dan Salvato i izdavač Serenity Forge u zajedničkoj izjavi.

Za one koji ne znaju, radi se o pomalo uznemirujućem, ali hvaljenom psihološkom hororu koji se pojavio na Steamu prije gotovo 10 godina. Igra je u prosincu 2025. stigla i na iOS i Android.

Unatoč vizualno privlačnom stilu zbog kojeg bi mnogi pomislili da je riječ o dječjoj igri, Doki Doki Literature Club jasno je označen kao psihološki horor, uz upozorenje da nije prikladan za djecu niti za osobe osjetljive na uznemirujući sadržaj.

A statement regarding the removal of DDLC from the Google Play Store:

“DDLC je nadaleko poznat po načinu na koji prikazuje mentalno zdravlje i povezuje se s igračima diljem svijeta, pomažući im da se osjećaju viđeno, shvaćeno i manje usamljeno. Uložili smo puno truda da DDLC dovedemo na Android i vidjeli smo ogromnu podršku i entuzijazam korisnika u posljednjih nekoliko mjeseci“, priopćio je Salvato i dodao da će obavijestiti sve o budućnosti igre na Androidu.

Prema dostupnim podacima, Doki Doki Literature Club dosegao je više od 30 milijuna igrača diljem svijeta, a i dalje ga se može besplatno preuzeti na Switchu, PC-ju i PlayStationu.