Google uklonio kultnu horor igru s Play Storea
Developer koji stoji iza ove kultne horor igre kaže da traži alternativne načine distribucije na Android uređajima te da će igrači o svemu biti pravovremeno obaviješteni
Kultna horor igra Doki Doki Literature Club uklonjena je s Play Storea zbog kršenja uvjeta korištenja, odnosno „prikaza osjetljivih tema“. Informaciju su potvrdili developer Dan Salvato i izdavač Serenity Forge u zajedničkoj izjavi.
Za one koji ne znaju, radi se o pomalo uznemirujućem, ali hvaljenom psihološkom hororu koji se pojavio na Steamu prije gotovo 10 godina. Igra je u prosincu 2025. stigla i na iOS i Android.
Unatoč vizualno privlačnom stilu zbog kojeg bi mnogi pomislili da je riječ o dječjoj igri, Doki Doki Literature Club jasno je označen kao psihološki horor, uz upozorenje da nije prikladan za djecu niti za osobe osjetljive na uznemirujući sadržaj.
“DDLC je nadaleko poznat po načinu na koji prikazuje mentalno zdravlje i povezuje se s igračima diljem svijeta, pomažući im da se osjećaju viđeno, shvaćeno i manje usamljeno. Uložili smo puno truda da DDLC dovedemo na Android i vidjeli smo ogromnu podršku i entuzijazam korisnika u posljednjih nekoliko mjeseci“, priopćio je Salvato i dodao da će obavijestiti sve o budućnosti igre na Androidu.
Prema dostupnim podacima, Doki Doki Literature Club dosegao je više od 30 milijuna igrača diljem svijeta, a i dalje ga se može besplatno preuzeti na Switchu, PC-ju i PlayStationu.