Horizon Zero Dawn od danas dostupan bez DRM-a putem GOG-a

U siječnju ove godine počele su kružiti glasine da će Sony po prvi put jednu od ekskluziva na kojoj je radio njihov studio, Guerilla Games, dovesti na neku platformu. To je bila hit akcijska igra iz 2017. godine imena Horizon Zero Dawn, a potvrda je stigla u ožujku. Avanture mlade Aloy u post-apokaliptičnom svijetu gdje divljinom lutaju životinje-roboti stigle su na računala u kolovozu, i to u Epic Games Storeu, kao i na Steamu.

Svi oni koji su odmah nabavili računalnu verziju Horizon Zero Dawn Complete Edition nisu se usrećili, zbog toga što je igra imala brojne tehničke probleme. No, nakon par mjeseci rada i sedam zakrpi, igra je dovedena u dobro stanje i Guerilla Games je ispravio gotovo sve na što su se igrači bunili. Ako ste među onima koji su čekali da se stanje poboljša i usput ne volite DRM zaštitu, od danas možete kompletnu verziju igre nabaviti i putem GOG-a.

Kao i druge dvije verzije na PC-u i ova uključuje osnovnu igru, ekspanziju The Frozen Wilds, nekoliko manjih dodataka koji obuhvaćaju oklope, oružja i ostale stvari koje će vam pomoći u borbi sa strojevima i ljudima, kao i digitalni artbook. U odnosu na PlayStation 4 verziju, ova za računala ima poboljšan izgled, performanse i brojne opcije za podešavanje iskustva po želji.

Horizon Zero Dawn izašao je u veljači 2017. godine, a samo na PlayStationu 4 prodano je više od 10 milijuna primjeraka. Taj akcijski RPG pokupio je brojne nagrade, a za vrijeme Sonyjeve prezentacije u lipnju najavljen je nastavak imena Horizon Forbidden West. U njemu ćemo i dalje pratiti Aloy, za sada ekskluzivno na PlayStationu 4 i PlayStationu 5, a preostalo je vidjeti hoće li Sony nastaviti s izdavanjem svojih ekskluziva na PC-u i možda drugim platformama ili je ovo bila jedina iznimka koju su spremni napraviti. Više detalja za Horizon Zero Dawn možete proučiti ovdje, a sve što je poznato za Horizon Forbidden West objavljeno je na ovim stranicama.