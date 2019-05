Horor Layers of Fear 2 dostupan za igranje

Nakon raznih projekata u raznim žanrovima nezavisni studio iz Poljske, Bloober Team, se odlučio na izradu psiholoških horora. Prve dvije igre, Layers of Fear i Observer, bile su prilično dobro prihvaćene, pa su nastavili u tom stilu i bacili se na izradu Layers of Fear 2. U originalu su igrači pratili slikara koji pod svaku cijenu želi dovršiti svoj Magnum Opus, dok nastavak prati Holivudskog glumca koji se odlučio javiti za posao misterioznom redatelju.

Osim što nema baš puno informacija o poslodavcu, radnja se odvija na brodu koji služi za prekooceanska putovanja. Službeni opis ide u malo više detalja: "Sve kamere uperene su u tebe, središte si scene. Ne kao lik kojeg moraš glumiti, ti si lik. Uloga koju moraš odraditi je samo tvoja. Napisana isključivo za tebe. Dočekala te tišina. Redatelj ne daje nikakve upute. Nitko ti ne govori da moraš postati ova verzija sebe. Zahtjev za glumom ispunio ti je um, ali u scenariju nema nikakvih riječi."

Da li je išta što se odvija na ekranu stvarno ili produkt vaše mašte, na vama je da saznate, kao što morate otkriti i koju ćete ulogu u svemu tome odigrati. Kao i u prijašnjim uracima ovog tima glavni je naglasak na istraživanju i priči, a cilj u ovoj igri je saznati zašto ste baš vi dobili tu ulogu. Da bi sve to bilo barem malo zastrašujuće Bloober Team je odabrao ogroman i prazan brod koji krije svakakve divote i to spojio s jezivom klasičnom glazbom.

Layers of Fear 2 možete odigrati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, a na sve tri platforme se igra prodaje po cijeni od 24,99 eura. Kritičari su dosta podijeljeni oko igre, pa je trenutna prosječna ocjena 69/100 - ima ih u rasponu od 4/10 do 10/10, a ako vam je to važno prije kupovine, proučite što imaju za reći. Sve što je razvojni tim objavio o svojem najnovijem projektu možete pronaći na službenim stranicama, a trailer za proslavu izlaska igre nalazi se u nastavku.