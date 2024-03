Horor Still Wakes the Deep nas vodi na ukletu naftnu platformu u lipnju

Prokušana ekipa The Chinese Rooma je objavila kako njihov novi narativni horor Still Wakes the Deep stiže na tržište 18. lipnja

Razvojni tim The Chinese Room se već u nekoliko navrata dokazao kao dobar izbor za izradu narativnih avantura poput Amensie A Machine for Pigs ili primjerice Everybody's Gone to the Rapture, a jučerašnjom objavom su najavili izlazak svog novog uratka Still Wakes the Deep. Spomenutog igramo od 18. lipnja, a ovaj put nas je ekipa odlučila odvesti na izoliranu naftnu platformu Beira D lociranu pokraj obale Škotske.

Kako to u hororima obično biva, iznenadno nezapamćeno nevrijeme zahvaća naš privremeni dom, te s njime stiže i nadnaravni horor koji prijeti čitavoj posadi. Uz prekinute komunikacije i nikakvu nadu za spas s obale, cilj nam je, ukoliko to prilike dopuste, pomagati kolegama da prežive, a kako je nevrijeme napravilo značajnu štetu na platformi, očekuje nas mnogo penjanja, preskakanja ponora, plivanja u potopljenim koridorima i kojekakve druge vratolomije uz stalnu prijetnju od nepoznate sile.

Dapače, sama platforma je vrlo "živa" te se vremenom urušava i tone, stvarajući pritom nove izazove popraćene zastrašujućim audio efektima. Kao da i to nije dovoljno, kroz priču će nas pratiti monolozi i optužbe voljenih koje smo ostavili zbog posla što će naš pokušaj preživljavanja začiniti tragičnom ljubavnom pričom. U svakom slučaju, jedan od horora kojeg ćemo svakako isprobati čim se pojavi.