Izašao horor Little Nightmares II

Prije nešto manje od četiri godine je razvojni tim Tarsiers Studios ugodno iznenadio ljubitelje horora svojom prvom igrom Little Nightmares. U njoj smo upravljali djevojčicom u žutoj kabanici koja je istraživala jezive lokacije i bježala od grotesknih stvorenja kako bi joj glava ostala na ramenima. Nakon osnovne igre tim je pripremio i tri manja DLC-a, a nakon toga su se bacili na izradu nastavka.

Little Nightmares II je sada dostupan svim igračima, a oni koji su ga već zaigrali, kao i kritičari, prilično su zadovoljni nastavkom koji je Tarsier napravio. Radnja se odvija na novoj lokaciji, ovog puta je u glavnoj ulozi dječak Mono, ali je junakinja iz prve igre, Six, prisutna i služi kao vodič. Djeca će opet morati proći kroz svakakve opasne lokacije kako bi došli do misterioznog tornja koji krije svakakve tajne.

Prva igra imala je odličnu i jezivu atmosferu, pa nije da toliko iskačete iz stolca, nego se cijelo vrijeme osjećate nelagodno i baš ne uživate u prizorima koji se odvijaju na ekranu. Oni koji su zaigrali i voljeli original, sigurno će biti zadovoljni i nastavkom, a ako niste, možete prije kupovine na PC-u putem Steama preuzeti demo verziju.

Little Nightmares II je dostupan za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, a na svim platformama se prodaje za 29,99 eura. Oni koji žele, mogu nabaviti i Digital Deluxe verziju koja za 10 eura više uključuje glazbu iz igre, digitalni artbook, avatare i pozadinske slike i pristup The Nome's Attic DLC-u kad postane dostupan. Verzije za PlayStation 5 i Xbox Series X/S će izaći tijekom ove godine. Sve dodatne informacije možete potražiti na službenim stranicama, a najnoviji trailer nalazi se u nastavku.