Izlazak stealth akcije Styx: Blades of Greed ipak je pomaknut u iduću godinu

Treći nastavak serijala Styx trebao je biti objavljen ove godine, no kako je kraj blizu, developerima nije preostalo ništa drugo nego objaviti vijest o odgodi

Posljednji mjesec u godini često obilježavaju službena priopćenja developera i izdavača u kojima obavještavaju igrače o odgodama igara koje do sada nisu imale točno definirano vrijeme izlaska, već generičko „do kraja godine“.

Jedan od njih je i Styx: Blades of Greed, kojeg potpisuje ekipa Cyanide Studiosa uz financijsku pomoć izdavačke kuće Nacon, a koji bi se prema novoj objavi trebao pojaviti 19. veljače iduće godine.

Riječ je o nastavku serijala o lukavom i ubojitom goblinu koji sirovom snagom ne može nadmudriti protivnike, ali je zato vrlo uspješan u prikradanju i raznim smicalicama koje koristi u svojim pljačkaškim pohodima.

Do sada su objavljena dva nastavka ovog serijala, Master of Shadows iz 2014. godine i Shards of Darkness tri godine kasnije, no premda su dobili tek prosječne kritike, Nacon je, kao novi vlasnik intelektualnih prava otkupljenih od Focus Home Interactivea, smatrao da se isplati uložiti u treće poglavlje.

Dakako, objava o odgodi popraćena je uobičajenim frazama u stilu „uklanjanja zaostalih bugova i poliranja igrivosti kako bi igrači dobili najbolje iskustvo“, no u čitavoj ovoj priči pozitivno je to što je riječ o svega par mjeseci dodatnog čekanja. Ako na GTA VI možemo čekati godinama, možemo i „malog zelenog“ dodatna dva mjeseca.