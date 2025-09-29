Hell is Us - Pakao bez putokaza

Igre poput Hell is Us u velikoj većini slučajeva dolaze s prigodnim dnevnikom u kojem se bilježe naše aktivnosti, natuknice tko nam je što rekao, i popisom zadataka koje smo obavili i kojima se tek trebamo pozabaviti. Ekipa Rogue Factora, potpisnika tog naslova, prilikom izrade vodila se drugačijom filozofijom i sve je prebačeno na leđa igrača, što čitavoj priči daje svojevrsni šarm i nevjerojatan osjećaj zadovoljstva, nakon što nakon nekoliko sati dovršimo nešto s čime smo se susreli još u početku, no s druge strane, mišljenja smo da bi to mnoge, poglavito one s manjkom vremena, koji u igrama traže opuštanje, moglo odbiti od igranja.