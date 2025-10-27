Jedna od prvih MOBA igara, Heroes of Newerth, vraća se u novom izdanju pod nazivom Reborn

Iako je originalni Heroes of Newerth ugašen prije tri godine zbog neisplativosti, uskoro se vraća na scenu u novom izdanju pod nazivom Reborn, čija otvorena beta kreće za nekoliko tjedana

Heroes of Newerth je jedna od prvih samostalnih MOBA igara koja je nakon izlaska 2010. godine svakako dala doprinos popularizaciji ovog žanra. Nažalost, kod igrača se nije primila kao League of Legends ili Dota 2, naslovi koji uživaju veliki ugled među fanovima esports scene, pa su službeni serveri zbog neisplativosti ugašeni prije tri godine.

Doduše, Heroes of Newerth je nastavio „živjeti“ kao Project KONGOR, zahvaljujući fanovima koji su u nekom trenutku okupili nekolicinu originalnih developera iz S2 Gamesa i Frostburn Studiosa, te osnovali Kongor Studios.

Početkom ove godine počele su se pojavljivati informacije o novoj inačici igre, a krajem prošlog tjedna objavljen je promotivni video kojim je najavljen skorašnji početak beta testiranja Heroes of Newertha: Reborn.

Otvorena beta kreće 11. studenog i predstavlja igru na novom engineu uz brojna grafička poboljšanja i neke nove mehanike, što sve ima smisla – osim činjenice da će biti igriva isključivo putem platforme Juvio, za koju malo tko uopće zna.

Prema informacijama na službenim stranicama, Juvio pruža priliku kreativcima da na temelju grafičkog sustava Heroes of Newertha: Reborn objavljuju vlastite igre i mape, te ih prodaju za Jade, virtualnu valutu koja se navodno može zamijeniti za stvarni novac.

Osim što su veterani razočarani ovakvim načinom distribucije, igrači koji su isprobali Heroes of Newerth: Reborn u zatvorenim testiranjima kažu da igra sada više nalikuje na League of Legends nego na original i da nije vrijedno ulaganja vremena, no kao i uvijek, najbolje je da sami prosudite prijavom za otvorenu betu putem službenih web stranica.