Jesu li ovo bile prevare? Pet kontroverznih igara koje su razljutile fanove

Najave koje obećavaju revoluciju u igraćim mehanikama i grafici ili, naprosto, veće razmjere igre često privuku mase igrača spremnih unaprijed izdvojiti novac i vjerovati u snove koje im marketing servira. No, ponekad se dogodi da ono što dobijemo na kraju nema veze s onim što nam je obećano. Rezultat? Val razočaranja, bijesni komentari na forumima i optužbe da se radi o prevari.

U nastavku donosimo nekoliko igara koje su izazvale upravo takve reakcije – od velikih očekivanja do velikih kontroverzi. Jesu li to doista bile prevare ili samo previše ambiciozni projekti koji su podbacili, ostavljamo vama da procijenite.

The Day Before (2023)

Igra je smještena u post(zombi)apokalipsu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Igrač se budi u fiktivnom New Fortune Cityju na istočnoj obali SAD-a, pridružujući se preživjelima u koloniji koja pokušava obnoviti društvo. Igra je prvi put prikazana u siječnju 2021. godine s foršpanom koji je prikazao osnovne mehanike igre. U veljači iste godine, razvojni studio Fntastic je najavio da će igra biti pomaknuti granice MMO-survival žanra. Igra je postala najiščekivanija igra 2023., čvrst broj 1 Steamovih wishlista, a samo četiri dana nakon mogućnosti „ranog pristupa” igri – ugašen je razvojni studio.

Naime, ono što se pojavilo na tržištu nije bilo ni blizu obećanjima koje je studio davao prije nego je igra puštena u prodaju – The Day Before uopće nije ni bio MMO, već (extraction) pucačina iz trećeg lica s više bugova nego Anthem i Battlefield 2042 zajedno. Ali, hej – barem nije bilo mogućnosti prednarudžbe!

Osim već istaknutog, Fntastic je optužen za krađu asseta i neisplaćivanje plaća radnicima. Dok je igra još bila u razvoju, nekolicina igrača počela je propitivati zvuči li to sve predobro da bi bili istinito, a kad je konačno izašla svi su počeli vikati – prevara! „Prevare” u klasičnom smislu nije bilo. Nije bilo mikrotransakcija, spomenutih prednarudžbi ili bilo kojeg načina da razvojni studio unaprijed dobije novac od igrača. Eventualno je izdavač loše prošao u cijeloj priči, ali igrači (koji su kupili igru) su dobili povrat novca – jedino su ostali zakinuti za igru koju su htjeli igrati, igru koja je oglašavana, ali u tom obliku nikad nije ni postojala.

U rujnu 2024. godine, Fntastic je najavio povratak s planom nazvanim „Fntastic 2.0” i isprikom zbog neuspjeha igre, preuzimajući odgovornost za greške iz prošlosti. Najavili su da će zaposliti profesionalce umjesto volontera, a uz to su pokrenuli Kickstarter kampanju za novu igru pod nazivom Escape Factory. Kampanja je, naravno, naišla na negativne reakcije, a prikupljeno je samo 2,348 dolara od ciljanih 15,539.

Figurality (2024)

Ah...klasična shovelware prevara. O čemu je riječ? Vjerojatno ste čuli za Helldivers 2, popularnu kooperativnu igru, a možda ste i sami već širili demokraciju. E pa Figurality...nije Helldivers 2. Iako je na Steamu stranica igre bila identična onoj Helldiversa – izuzev pokoje gramatičke greške. Čak je i kao razvojni studio naveden Arrowhead Games, a kao izdavač PlayStation. No, čim bi pokrenuli igru bilo bi vam jasno da nećete širiti demokraciju nego plakati od muke ako nastavite igrati ovaj disfunkcionalni nered pod nazivom Figurality. Istoga dana kada je izašao Helldivers 2, uz Figurality se pojavilo još minimalno tri „lažna” naslova oglašavana na istom principu, svi sa tridesetak pozitivnih recenzija koje je pisala umjetna inteligencija.

Dakako, Helldivers 2 nije jedina igra koja je imala slične „klonove”. Na ovom mjestu smo mogli postaviti čitav niz naslova, uključivo s onima koji su vjerojatno izašli ovog tjedna – obzirom da ovaj princip prevare očito još uvijek funkcionira na Steamu, iako je upitno kako. Naime, čak i ako nasjednete, potrebno je samo kliknuti gumb na kojem piše „želim povrat sredstava”. Osim ako ste igrali Figurality dva sata u nadi da će u trećem satu postati Helldivers 2.

Curiosity – What's Inside the Cube (2012)

Curiosity – What's Inside the Cube? bila je eksperimentalna videoigra studija 22cans pod vodstvom Petera Molyneuxa, čovjeka-obećanja. Igra je bila društveni eksperiment za više igrača čija je zadaća bila „klikati” po ogromnoj kocki sastavljenoj od milijardi manjih kockica, pokušavajući otkriti što se nalazi u centru. Cilj je bio ukloniti sve slojeve i doći do središta kocke.

Dana 26. svibnja 2013., Molyneux i 22cans objavili su da je posljednji sloj uklonjen i da je kocka otvorena, te otkrili pobjednika – mladog Bryana Hendersona iz Edinburgha. Henderson je mogao odlučiti hoće li zadržati sadržaj nagrade za sebe ili ga podijeliti s javnošću, a on je odabrao podijeliti. Pametna odluka, inače ne bi bilo ovog teksta.

No, gdje je „prevara”? Molyneux je ranije opisao nagradu kao nešto što će „promijeniti život”, istaknuvši da nije riječ o „planini novca, sportskom autu ili Half-Lifeu 3”. Video je otkrio da je Henderson postao „bog bogova” u nadolazećoj igri Godus i da će primiti 1% prihoda od te igre. Molyneux je tvrdio da će nagrada trajati 5 do 10 godina, međutim nakon 18 mjeseci Hendersona su zaposlenici tvrtke 22cans prestali kontaktirati. Molyneux je kasnije priznao da je situacija „neoprostiva” i da je osoba zadužena za kontakt s Hendersonom napustila tvrtku te ju nitko nije zamijenio.

U ožujku 2017., Molyneux je izjavio da Godus nije bio profitabilan te da Henderson neće dobiti novac. Bar je postao neigriv lik u igri Not a Hero iz 2015. (Devolver Digital i Roll7).

RAW

MMORPG u GTA stilu? Ogromne mape – šume, planine, pustinje, tropski otoci, gradovi – i podrška za velik broj igrača na serveru? Mogućnost otvaranja vlastite tvrtke unutar igre i ulaska u politiku, crafting sistem, trgovanje i nekolicina drugih mogućnosti za igrače? GTA Online, drugim riječima, samo ambiciozniji i bolji? I to sve s budžetom od 200.000 dolara? Zvuči fenomenalno. Razvojni studio? Killerwhale Games, nepoznati studio koji nikad prije nije napravio igru. Sjedište? Stan u Fürthu. Što može poći po zlu?

2019. godine, Killerwhale Games izazvao je veliki interes kad je najavio GTA klon pod nazivom RAW. Igra je najavljena putem Kickstartera u lipnju 2019., a kampanja je ubrzo prikupila 202,928 dolara od 3,983 korisnika, premašivši cilj od 82,731 dolara(??). No, Kickstarter je ubrzo maknuo projekt sa svojih stranica, navodeći da nije bio u skladu s njihovim pravilima. Naime, Kickstarter zahtijeva da se projekt financira u cijelosti i da svi ciljevi budu jasno predstavljeni, a RAW nije ispunjavao te uvjete.

Mnogi su posumnjali u projekt, posebno jer su neki materijali izgledali kao da su preuzeti s Unity Asset Storea, a kasnije su se pojavila i nagađanja o tome je li projekt bio prevara. Na službenim stranicama stoji da se na igri „još uvijek radi”.

Titan Reach

Ako jedan neiskusan tim nije još uspio isporučiti GTA klon, to ne mora značiti da drugi neiskusan tim ne može isporučiti novi RuneScape...zar ne? Zar ne?

Indie MMO projekt Titan Reach suočavao se s krizama od svog početnog Kickstartera 2020. godine. Projekt nije uspio prikupiti ciljanu svotu od 430.000 dolara, skupivši samo 31% od tog iznosa. No, zajednica je i dalje podržavala igru, što je rezultiralo daljnjim crowdfundingom koji je prikupio više od 200.000 dolara. Unatoč tome, do kolovoza 2021. razvoj je stao zbog nedostatka novca, a studio je zatvoren.

Međutim, u rujnu 2021. godine, tajanstveni investitor obećao je potpuno financirati projekt. Investitor, Andre Cronier, osigurao je potrebna sredstva za nastavak razvoja. Unravel, glavni developer, čak je razmišljao o uvođenju kriptovaluta i NFT-a u igru kako bi prikupio dodatna sredstva. No, stvari su brzo krenule nizbrdo.

U veljači 2022. godine, Unravel je priznao blogeru da je uložio 150.000 dolara investitorovog novca u kriptovalute i sve izgubio, zbog čega je investitor prekinuo sve veze s Unravelom. Zaposlenici su kasnije otkrili da je Unravel kupio Teslu koristeći novac investitora, unatoč izričitim uputama da novac ne smije koristiti za osobne troškove. Ove i druge loše odluke na kraju su uništile Titan Reach.

Godine 2023. Titan Reach se vratio pod novim imenom i vlasništvom. Međutim, povratak igre izazvao je nove probleme, jer su Archage Studios i Unravel imali različite priče o tome što se dogodilo između njih, što je dovelo do optužbi za krađu autorskih prava. Web stranica igre tada je nudila više informacija o sadržaju igre, dok su uklonjene ranije čudne rasprave o ženskom libidu. Stranica je u međuvremenu ugašena, a igra i dalje nije dostupna za kupovinu na Steamu.

Project Phoenix

Project Phoenix ili razlog zašto ljudi više ne podržavaju crowdfunding kampanje velikih igara.

2013. godine, Hiroaki Yura, japanski violinist, pokrenuo je Kickstarter kampanju za Project Phoenix kroz svoju novu tvrtku CIA, Inc. i prikupio više od milijun dolara. Project Phoenix okupio je neka od najvećih imena u svijetu japanskih RPG-ova, uključujući Nobuoa Uematsua, ilustratora Final Fantasy-ja Kiyoshija Araija i samog Yuru. Igra je premašila svoj cilj od 100.000 dolara već prvog dana Kickstarter kampanje 2013. godine, no, bez obzira na uspjeh u prikupljanju novca – Phoenix je odgođen s 2015. na 2018. godinu, a od tada pa do danas samo raste strah da se nikada neće ni realizirati.

Yura je u međuvremenu izdao drugu igru, objašnjavajući da će ako ta igra biti uspješna, privući će investitore koji će financirati Project Phoenix. Riječ je o igri pod nazivom Tiny Metal, a Tariq Lacy, bivši marketing menadžer igre Tiny Metal, na Kickstarter stranici Project Phoenixa napisao je optužbe protiv Yure i njegove tvrtke. Lacy je tvrdio da je tvrtka iza Tiny Metala financirala Project Phoenix kroz prevaru putem Kickstartera, te su, prema njegovim tvrdnjama, nakon prikupljanja novca za Project Phoenix, zatvorili svoju originalnu tvrtku (Creative Intelligence Arts, ili "CIA"), a zatim iskoristili taj novac za osnivanje tvrtke Area 35, plaćanje osoblja, opreme i prostora za razvoj igre Tiny Metal. Lacy također tvrdi da nikada nije postojao plan za izdanje Project Phoenixa te da je novac prikupljen putem crowdfundinga iskorišten kako bi se izbjegla odgovornost prema investitorima.

Yura je sve optužbe odbacio, tvrdeći da je Lacy bio problematičan zaposlenik koji je seksualno uznemiravao žene u timu. Prema Yuri, Kickstarter novac bio je uložen u izradu alfa verzije igre, koja je bila loše prihvaćena, a novac za Tiny Metal došao je od privatnih investitora, uključujući Sony Music Entertainment. Lacy je kasnije priznao da su njegove optužbe protiv Yure i Area 35 bile netočne. Više možete saznati u video eseju.

U svakom slučaju, rujan je 2025., a Project Phoenix i dalje nije izašao.