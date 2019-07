Kooperativni horor The Blackout Club dobio konačnu verziju

Predzadnji dan u listopadu prošle godine je razvojni tim Question putem Early Accessa igračima omogućio da zaigraju njihov drugi projekt. Iza imena The Blackout Club krije se kooperativni horor s pogledom iz prvog lica u kojem igrači sami ili s još tri prijatelja utjelovljuju tinejdžere koji istražuju kakvo se to zlo krije u njihovom gradiću.

Svake noći svi stanovnici grada mjesečare, ali ujutro nemaju nikakva sjećanja o tome gdje su bili i što su radili. Grupa tinejdžera s kojom ćete se družiti nije te sreće, nego su se par puta probudili na neobičnim mjestima i pokušali svima to prenijeti. Naravno, nitko im ne vjeruje, pa su osnovali titularni Blackout Club i odlučili saznati što se događa. Stvari se dodatno zakompliciraju kada jedna prijateljica nestane, a vama je zadatak kroz sve teže misije otkriti gdje je i je li uopće živa.

Najveća promjena koju donosi verzija 1.0 je dodatak treće velike regije imena Old Growth. "U njoj se nalazi kompletno normalan vrtić koji koriste brojne obitelji Redcarea. Ipak, preporuka je da se ne zaputite u podrum, jer je rezerviran samo za zaposlene", kaže razvojni tim. Osim toga, Question je doradio već dostupna područja, riješio neke probleme s umjetnom inteligencijom i cijelo iskustvo dodatno polirao.

Svake noći kada se zaputite u istraživanje grada čeka vas nova proceduralno generirana misija u kojoj možete uživati sami, a u bilo kojem trenutku vam se pomoću drop-in/drop-out kooperativnog moda može pridružiti još tri igrača. Svojeg lika imate priliku napraviti i podešavati izgled po želji, kao i pronaći vještine koje najbolje odgovaraju vašem stilu igranja. Stanovnici koji mjesečare pokušat će vas spriječiti od snimanja događanja i otkrivanja istine, a osim njih cijelo vrijeme vas naganja i nevidljiva prijetnja The Shape.

The Blackout Club je već u Early Accessu pokupio solidne ocjene od igrača, pa ako vas takvo iskustvo privlači možete igru nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One po cijeni od 24,99 eura. Verziju za PC pronaći ćete na Steamu, dok se one za konzole nalaze u PSN i Microsoft trgovinama. Više detalja o igri pronaći ćete na službenim stranicama, a najnoviji trailer možete pogledati u nastavku.