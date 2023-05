Krenula otvorena beta RTS-a Men of War II koju igramo do ponedjeljka

Počevši od danas, pa do ponedjeljka 15. svibnja, na Steamu je moguće besplatno isprobati Men of War II, odnosno dio spomenutog RTS-a obzirom da je krenuo u otvorenu betu. Man of War je nastavak strateškog serijala koji nas vodi u Drugi svjetski rat, te će u punoj verziji ugostiti dvije savezničke kampanje, zapadnih vojski i sovjetsku, od prvog ispaljenog metka do osvajanja Berlina i završetka ovog okrutnog sukoba. Uz solo igranje, bit će nam ponuđeni kooperativni scenariji i nezaobilazan multiplayer uz pješačke jedinice i preko 300 različitih vojnih vozila.

Otvorena beta za razliku od oskudnog prvog tehnološkog testiranja u ožujku donosi i tri solo misije igrive i kooperativno s podrškom do pet igrača, dok nas u multiplayeru očekuje sedam mapa i četiri načina igranja uz brojna poboljšanja na temelju povratnih informacija onih koji su ranije isprobali igru. Takvi će u svojim kolekcijama pronaći betu pod nazivom "Men of War II Playtest", dok igrači koji će je prvi put zaigrati samo moraju kliknuti "Request Access" na Steamovim stranicama igre i bit će automatski dostupna za preuzimanje. Prema planu, Man of War II bi u finalnom izdanju trebao biti dovršen do konca ove godine.