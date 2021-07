Krenuo Epic Summer Sale, Defense Grid: The Awakening i Verdun privremeno besplatni

Nakon Steamove ljetne rasprodaje koja je završila prija par tjedana, došao je red da još jednom pripremimo kartice za "peglanje", ovaj put na Epic Games Storeu. Kako smo navikli, određeni naslovi se nude uz popuste do 75 posto, što je odlična prilika da popunimo kolekcije izdanjima na koja smo već ranije bacili oko što možemo napraviti do 5. kolovoza do kada Epic Summer Sale 2021 traje. Čak i u slučaju da nemamo neke favorite, nije zgorega pogledati što se na Epic Games Storeu nudi, a dodatni povod za posjet ovom servisu daju nam i dvije nove besplatne igre, Defense Grid: The Awakening i Verdun, u sklopu tjednih rotacija svakog četvrtka.

Iako objavljen davne 2008. godine, Defense Grid: The Awakening još uvijek pamtimo kao ponajbolji izdanak svojedobno iznimno popularnog žanra tower defense naslova koji su u to doba nicali kao gljive poslije kiše. Uz čak i danas solidnu grafiku, Defense Grid: The Awakening nudi oko osam sati igrivosti u osnovnoj kampanji sastavljenoj od niza misija koje je moguće riješiti na različite načine uz opcionalne dodatne izazovi koji nemaju vijek trajanja. Igračima je na raspolaganju izgradnja deset tornjeva koje je moguće nadograđivati, a svaki od njih ima specifičnu namjenu zbog koje će se pokazati idealnim u prvim redovima, na začelju ili jednostavno kao potpora ostalim tornjevima. U svakom slučaju, Defense Grid: The Awakening valja isprobati i vjerujemo da će mnogima koji se do sada s njime nisu susreli, ovaj naslov biti interesantan.

Verdun nas, kako mu to i samo ime daje naslutiti, vodi u rovove Prvog svjetskog rata tijekom bitke kod istoimenog gradića u Francuskoj. Ovaj multiplayer FPS nam pruža priliku da se okušamo u rovovskom ratovanju u kojem se izmjenjuju juriši preko otvorenih prostora i bliska borba za goli život uz autentična oružja i opremu tog doba, uključujući artiljerijske napade i zloglasne bojne otrove. Uz nekoliko načina igranja, od kojih je svakako najzanimljiviji Frontlines s podrškom do 64 igrača i dinamičkom izmjenom prvih linija bojišnice, Verdun donosi autentično iskustvo Velikog rata. Kao i ranije, oba naslova možete besplatno prisvojiti do idućeg četvrtka, a naslijedit će ih stripovski FPS Mothergunship i simulacija željezničkog prijevoza Train Sim World 2.