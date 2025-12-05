Krenuo je Holiday Ops 2026 u igri World of Tanks, a vodi ih Benedict Cumberbatch

S današnjim danom kreće najbolje doba godine za igrače World of Tanksa, s obzirom na to da mogu osvojiti bogate nagrade koje su uz to i besplatne

Zimski praznici stižu u World of Tanks s pokretanjem Holiday Opsa 2026, posebnog događaja koji traje od 5. prosinca 2025. do 12. siječnja 2026. Praznični duh ove godine, kako smo nedavno pisali, pod vodstvom je svjetski poznatog glumca Benedicta Cumberbatcha, ambasadora koji je na toj poziciji zamijenio kolegu Jasona Stathama.

S početkom akcije igrači će biti prebačeni u idilično zimsko selo te odmah nagrađeni poklonom u vidu švedskog Tier III tenka Strv M/31, zajedno s posadom i dodatnim mjestom u garaži.

Uz kićenje bora raznim ukrasima putem resursa i nadogradnji sela, igrači će svaki dan dobivati posebne misije čije rješavanje donosi vrijedne nagrade u vidu novih kamuflaža za tenkove i raznih dodataka, te u konačnici ovogodišnjeg ambasadora kao tenkovskog zapovjednika kojeg mogu ubaciti u tenk po želji.

Dakako, tu su i neizostavne kutije, u narodu poznate kao „loot boxovi“, koje kupcima nude izdašne nagrade, uključujući tenkove, zlatnike i posebne 3D stilove, od kojih su neki povratnički iz prošle godine.