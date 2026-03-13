World of Warships i Sabaton u novoj suradnji posvećenoj legendarnom bojnom brodu Yamato

Švedska metal atrakcija, koja uskoro nastupa u Zagrebu, ima tradiciju suradnje s Wargamingom koju nastavlja novim singlom Yamato i tematskom kolekcijom „The Legend of Sabaton“

Wargaming, programer i izdavač pomorske multiplayer igre World of Warships, najavio je novu suradnju sa švedskim metal bendom Sabaton. Povod je izlazak novog singla "Yamato", posvećenog kultnom japanskom bojnom brodu.

Premijera spota najavljena je za danas u 16 sati po lokalnom vremenu, a zainteresirani će ga moći pogledati na službenim kanalima World of Warshipsa na YouTubeu, Twitchu i X-u, uz prigodni prijenos uživo s basistom Pärom Sundströmom iz ovog popularnog benda, te pritom osvojiti razne kozmetičke predmete, ali i ulaznice za koncerte Sabatona.

Pjesma označava drugu suradnju između World of Warshipsa i Sabatona, nastavljajući uspjeh prethodnog singla "Bismarck", objavljenog 2019. godine. Ova suradnja također donosi kolekciju "Legend of Sabaton", dostupnu od 13. ožujka do 16. travnja.

Njezini elementi dostupni su u tematskim standardnim i premium kontejnerima, a otkrivaju osobne poruke i činjenice o sastavu. Igrači koji popune zbirku uživat će u trajnoj kamuflaži „Crowned in Smoke and Flame“, zapovjedniku Joakimu Brodénu i pet trajnih kamuflaža „Metal Flames“.

„Sabatonova strast za pripovijedanjem i oživljavanjem povijesti duboko odjekuje ne samo u našem timu, već i u našoj zajednici. Oduševljeni smo što igračima možemo ponuditi novi sadržaj kao dio ove suradnje, slaveći bend, njihovo nasljeđe i priče koje nas sve inspiriraju“, izjavio je Christian Bergmann, zamjenik direktora izdavaštva u Wargamingu.

Na njegove riječi nadovezuje se Pär Sundström, koji kaže: „Tijekom godina bezbrojni obožavatelji molili su nas da napišemo pjesmu o Yamatu i znali smo da će to biti prirodan nastavak onoga što smo započeli s Bismarckom. Znali smo da želimo da ova pjesma ima potpuno drugačiji zvuk i kada je Tommy pisao glazbu za ovo, osjećali smo da imamo prikladnu, snažnu pjesmu za ovu priču“.