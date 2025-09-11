World of Tanks nakon velike nadogradnje zaigralo je preko 400.000 igrača

Iako se po broju igrača World of Tanks nije vratio u zlatno doba najveće popularnosti, preko 400.000 istovremenih igrača u igri staroj 15 godina više je nego impresivan rezultat

Prošlog tjedna igrači besplatnog arkadnog MMO-a/pucačine World of Tanks dobili su novu nadogradnju verzije 2.0. Premda je ekipa Wargaminga svako malo umetala nove nacije, linije tenkova, sezonske događaje i kojekakve druge aktivnosti, ova nadogradnja sadržajno je najbogatija još od izlaska igre prije petnaest godina.

Kako smo pisali, dodano je 16 novih tenkova novog Tier XI ranga, od kojih svaki dolazi s unikatnim sposobnostima i dodatnim modifikacijama, nova mapa, nova kampanja, PvE misija, poboljšano korisničko sučelje i tako redom.

Ovako veliki projekti obično u nekom trenutku procure, no Wargaming je verziju 2.0 vješto skrivao sve do najave na Gamescomu, a novi podaci o broju igrača dokazuju da im se trud isplatio. Naime, prema njihovoj objavi, 7. rujna u 14 sati u igri je bilo ukupno 413.399 igrača istovremeno, što ova igra već dugo nije vidjela.

Najveći broj igrača, 1,1 milijun u isto vrijeme, zabilježen je u prosincu 2013. godine, a kako smo uspjeli zamijetiti, World of Tanks se najviše igra u Europi jer smo se prošlog tjedna osobno uvjerili da ga na europskim serverima u večernjim satima igra gotovo 300.000 igrača - starih ovisnosti se teško riješiti.