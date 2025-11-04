The Walking Dead stiže u World of Tanks

Nakon nedavnog gostovanja Wolfensteina u MMO-u World of Tanks, Wargaming nastavlja s neobičnim suradnjama, a ovaj se put udružio s AMC Networksom i za dva dana pokreće novo mini poglavlje trenutne sezone. Od 6. do 17. studenog igrači mogu aktivirati posebnu borbenu propusnicu na temu popularne TV serije The Walking Dead i regrutirati pet legendarnih likova iz spomenute serije.

Točnije, kroz napredak će besplatno otključati Ricka Grimesa i Negana, dok mogu dodatno kupiti Daryla Dixona, Guvernera i Michonne kao regrute koje će rasporediti u tenkove po vlastitom izboru.

Svi navedeni likovi dolaze s prilagođenim glasovima koji nalikuju onima stvarnih glumaca, izuzev Daryla Dixona, kojem je glas posudio Norman Reedus osobno. Reedusu ovo nije prvo pojavljivanje u svijetu videoigara, s obzirom na njegovu poznatu suradnju s Hideom Kojimom, no svakako će zbog toga biti jedan od omiljenih zapovjednika brojnih virtualnih tenkista.

Osim novih članova posade, igrači mogu otključati i poseban američki teški tenk H3 devetog ranga (Tier IX), koji možda ne oduševljava oklopom, ali se može pohvaliti iznimnom vatrenom moći. Za ljubitelje kozmetičkih dodataka, developeri su pripremili poseban 3D stil za spomenuti tenk, ukrašen žičanom mrežom, lancima i bodljikavom žicom, uz simpatične detalje poput Darylova motocikla i samostrela, Neganove palice Lucille, Michonneine katane i Rickovog šerifskog šešira.