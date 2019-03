Lovecraftovski horor Moons of Madness stiže krajem ove godine

Pod pokroviteljstvom Funcoma, ekipa Rock Pocket Gamesa polako dovršava horor avanturu Moons of Madness najavljenu prije dvije godine

U kolovozu 2017. neovisni razvojni tim Rock Pocket Games je najavio psihološki horor Moons of Madness inspiriran fantazijom H.P. Lovecrafta koji se trebao pojaviti prošlog ljeta. U međuvremenu se u priču upleo Funcom s kojima su potpisali izdavačka prava, te je koncept Moons of Madnessa doživio neke preinake zbog kojih se razvoj vidno odužio. Prema svježoj objavi, igra bi trebala biti spremna taman pred Halloween što se poklapa s njenom tematikom, a bit će objavljena u verzijama za PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Priča kaže kako su znanstvenici otkrili signal nepoznatog porijekla i zaključili da je zbog njegove važnosti najbolje držati ga podalje od očiju javnosti, te pokrenuti izgradnju istraživačke baze Invictus na Marsu gdje će podrobnije istražiti njegovo porijeklo. Priča nas stavlja u ulogu Shanea Neweharta, tehničara na Invictusu kojem je jedini zadatak održavati postaju bez ikakvog pojma što se događa u laboratorijima kojima prema sigurnosnim ovlastima ionako nema pristup. Uskoro se stvari oko nas počinju ubrzano raspadati, sigurnosni sustav je zaključan, staklenik poplavljen, dok marsovska prašina na neki način prodire u brojne objekte, a povrh svega, naš junak počinje doživljavati halucinacije i sve češće vizije stvari i događaja koji ne bi trebali biti stvarni. Ili možda jesu?

Kako kažu autori, uz jedini nadu za spas udaljenu milijunima kilometara, igra će nas prisiliti na istraživanje stvarnog svijeta straha od izolacije i paranoje začinjenog paranormalnim elementima i hororom. Uz potpuno funkcionalnu postaju na Marsu kroz koju ćemo napredovati korištenjem računala, solarnih panela, električnih sustava i vozila, priča će nas odvesti i van granica Invictusa, pa čak i na tamnu stranu planeta. Prema službenom opisu, Moons of Madness crpi brojne elemente iz Funcomovog MMORPG-a Secret World Legends, te je smješten u isti svijet, a upravo je uvrštavanje poveznica i prilagodba priče glavni razlog kašnjenja s izlaskom.