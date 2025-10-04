Microsoft drastično podigao cijene Xbox Game Passa

Kao što se moglo očekivati, mnogi su igrači već izrazili nezadovoljstvo na društvenim mrežama i otkazali pretplate

Matej Markovinović subota, 4. listopada 2025. u 20:08

Microsoft je službeno najavio najveće poskupljenje Xbox Game Pass pretplate do sada. U objavi na blogu najavili su nove nazive i cijene pretplatničkih paketa, a iako poskupljenje za osnovni plan na europskom tržištu nije toliko drastično, pretplatnici Ultimatea neće biti sretni kada čuju da će morati plaćati čak 50 posto veću cijenu.

Što se tiče preimenovanja planova, Core sada postaje Essential, Standard postaje Premium, dok Ultimate i PC Game Pass zadržavaju stara imena.

Stari paket Novi paket Stara cijena Nova cijena
Core Essential 7 € 9 €
Standard Premium 13 € 13 € (bez promjene)
Ultimate Ultimate 18 € 27 €
PC Game Pass PC Game Pass 12 € 12 € (bez promjene)

Microsoft opravdava višu cijenu Ultimatea nizom novih pogodnosti. Streaming rezolucija sada je povećana na 1440p, a pretplatnici će dobiti pristup 75 igara koje izlaze na dan lansiranja svake godine.

Od sredine studenoga u paket ulaze i dodatne usluge, Fortnite Crew (vrijednosti oko 12 eura mjesečno) te Ubisoft+ Classic (vrijednosti oko 8 eura mjesečno). Nove cijene već vrijede za nove korisnike, dok će se postojećima naplaćivati od 4. studenoga 2025.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi