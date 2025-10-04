Microsoft drastično podigao cijene Xbox Game Passa

Kao što se moglo očekivati, mnogi su igrači već izrazili nezadovoljstvo na društvenim mrežama i otkazali pretplate

Microsoft je službeno najavio najveće poskupljenje Xbox Game Pass pretplate do sada. U objavi na blogu najavili su nove nazive i cijene pretplatničkih paketa, a iako poskupljenje za osnovni plan na europskom tržištu nije toliko drastično, pretplatnici Ultimatea neće biti sretni kada čuju da će morati plaćati čak 50 posto veću cijenu.

Što se tiče preimenovanja planova, Core sada postaje Essential, Standard postaje Premium, dok Ultimate i PC Game Pass zadržavaju stara imena.

Stari paket Novi paket Stara cijena Nova cijena Core Essential 7 € 9 € Standard Premium 13 € 13 € (bez promjene) Ultimate Ultimate 18 € 27 € PC Game Pass PC Game Pass 12 € 12 € (bez promjene)

Microsoft opravdava višu cijenu Ultimatea nizom novih pogodnosti. Streaming rezolucija sada je povećana na 1440p, a pretplatnici će dobiti pristup 75 igara koje izlaze na dan lansiranja svake godine.

Od sredine studenoga u paket ulaze i dodatne usluge, Fortnite Crew (vrijednosti oko 12 eura mjesečno) te Ubisoft+ Classic (vrijednosti oko 8 eura mjesečno). Nove cijene već vrijede za nove korisnike, dok će se postojećima naplaćivati od 4. studenoga 2025.