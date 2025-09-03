Samo jedan model iPhonea 17 poskupljuje?

Prije nekoliko tjedana izašla je informacija da će svaki od novih modela iPhonea poskupjeti, no čini se da to ipak neće biti slučaj

Matej Markovinović srijeda, 3. rujna 2025. u 20:28
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Apple će 9. rujna predstaviti novu generaciju iPhonea, a kako se približava taj datum, tako se saznaje sve više informacija o cijenama. Iako se prije govorilo da će poskupiti više-manje svi modeli novog iPhonea 17, nova analiza JPMorgana navodi da će samo jedan model doći s većom cijenom.

Naime, kako navode analitičari JPMorgana, cijena iPhonea 17 Pro bit će viša za 100 dolara u odnosu na prethodnika, no Apple će pokušati to „kompenzirati“ tako što će udvostručiti osnovnu količinu memorije sa 128 na 256 GB. Time će se zapravo cijena iPhonea 17 Pro od 1.099 dolara izjednačiti s cijenom iPhonea 16 Pro u istoj memorijskoj konfiguraciji.

Nadalje, standardni iPhone 17 trebao bi zadržati početnu cijenu od 799 dolara, dok bi novi iPhonea 17 Air mogao biti 899 dolara. Zanimljivo je da najskuplji model, iPhone 17 Pro Max, neće doživjeti nikakvu promjenu cijene. Ostat će na 1.199 dolara za osnovnu verziju sa 256 GB prostora za pohranu.

Iako su ove cijene navedene za američko tržište, u Europi se tradicionalno očekuje viši iznos zbog poreza na PDV-a, carina i valutnih razlika. U prosjeku, cijene iPhonea na europskom tržištu znaju biti od 20 do 30 posto više u odnosu na SAD.

Primjerice, ako iPhone 17 Pro u SAD-u uistinu krene s cijenom od 1.099 dolara, u Europi bi njegova početna cijena lako mogla dosegnuti oko 1.350 eura. S obzirom na to, i standardni modeli poput iPhonea 17 i 17 Aira mogli bi u Europi startati s cijenama od približno 950, odnosno 1.100 eura.

Točne brojke bit će poznate nakon službenog predstavljanja 9. rujna, no europski će kupci gotovo pa sigurno platiti osjetnu „Appleovu premiju“.

 



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

2x100W snage s UFPD2 tehnologijom za kristalno čist zvuk.

Akcija

PRIMARE I25 Titanium

Izlazna snaga 2x100W na 8Ω (2x200W na 4Ω), UFPD2 pojačanje, DAC DM35 (PCM 384kHz/24bit, DSD256), 5 analognih i više digitalnih ulaza, Chromecast, AirPlay, Bluetooth, Spotify Connect, podržani formati WAV/FLAC/ALAC/DSD, povezivost LAN, USB-A, Wi-Fi, upravljanje Prisma app i daljinski C25.

2.399 € 2.715,03 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi