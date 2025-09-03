Samo jedan model iPhonea 17 poskupljuje?

Prije nekoliko tjedana izašla je informacija da će svaki od novih modela iPhonea poskupjeti, no čini se da to ipak neće biti slučaj

Apple će 9. rujna predstaviti novu generaciju iPhonea, a kako se približava taj datum, tako se saznaje sve više informacija o cijenama. Iako se prije govorilo da će poskupiti više-manje svi modeli novog iPhonea 17, nova analiza JPMorgana navodi da će samo jedan model doći s većom cijenom.

Naime, kako navode analitičari JPMorgana, cijena iPhonea 17 Pro bit će viša za 100 dolara u odnosu na prethodnika, no Apple će pokušati to „kompenzirati“ tako što će udvostručiti osnovnu količinu memorije sa 128 na 256 GB. Time će se zapravo cijena iPhonea 17 Pro od 1.099 dolara izjednačiti s cijenom iPhonea 16 Pro u istoj memorijskoj konfiguraciji.

Nadalje, standardni iPhone 17 trebao bi zadržati početnu cijenu od 799 dolara, dok bi novi iPhonea 17 Air mogao biti 899 dolara. Zanimljivo je da najskuplji model, iPhone 17 Pro Max, neće doživjeti nikakvu promjenu cijene. Ostat će na 1.199 dolara za osnovnu verziju sa 256 GB prostora za pohranu.

Iako su ove cijene navedene za američko tržište, u Europi se tradicionalno očekuje viši iznos zbog poreza na PDV-a, carina i valutnih razlika. U prosjeku, cijene iPhonea na europskom tržištu znaju biti od 20 do 30 posto više u odnosu na SAD.

Primjerice, ako iPhone 17 Pro u SAD-u uistinu krene s cijenom od 1.099 dolara, u Europi bi njegova početna cijena lako mogla dosegnuti oko 1.350 eura. S obzirom na to, i standardni modeli poput iPhonea 17 i 17 Aira mogli bi u Europi startati s cijenama od približno 950, odnosno 1.100 eura.

Točne brojke bit će poznate nakon službenog predstavljanja 9. rujna, no europski će kupci gotovo pa sigurno platiti osjetnu „Appleovu premiju“.