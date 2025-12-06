Pretplata na paket Microsoft 365 poskupljuje i za poslovne korisnike, uz uvođenje AI-ja

Od 1. srpnja 2026. godine stupaju na snagu novi cjenici za poslovne i državne korisnike paketa Microsoft 365, a opravdanje za to je uvođenje naprednih sigurnosnih značajki i AI asistenta u svakodnevni rad

Microsoft je službeno najavio promjene u cijenama svojih komercijalnih pretplatničkih paketa Microsoft 365, koje će na globalnoj razini stupiti na snagu 1. srpnja 2026. godine. Kompanija ovu odluku donosi nekoliko mjeseci nakon što su sličnim poskupljenjem "obradovali" privatne korisnike, a kao i tada, povećanje cijena opravdava uključivanjem novih mogućnosti generativne umjetne inteligencije, poboljšanom sigurnosti i novim alatima koji će postati standardni dio ponude.

Poskupljenja od 5 do 33%

Prema najavi, organizacije imaju nešto više od pola godine za prilagodbu prije nego što novi cjenici postanu aktivni, što bi im trebalo omogućiti pravovremeno planiranje budžeta.​

Rast cijena osjetit će se u široko rasprostranjenim osnovnim paketima za male tvrtke. Primjerice, cijena paketa Microsoft 365 Business Basic porast će sa 6 na 7 američkih dolara mjesečno po korisniku, što predstavlja skok od 16,7 posto, dok će Business Standard poskupjeti s 12,50 na 14 dolara. Za veće organizacije, paket Microsoft 365 E3 poskupljuje s 36 na 39 dolara, a najopsežniji paket E5 raste s 57 na 60 dolara mjesečno po korisniku.​

Značajne promjene vidljive su i u segmentu licenci za državne radnike na prvoj liniji (službeno nazvani Frontline Workers), gdje su poskupljenja postotno najizraženija, iako su im licence najjeftinije. Paket F1 poskupljuje s 2,25 na 3 dolara, što je skok od čak 33%, dok cijena paketa F3 raste s 8 na 10 dolara (25%).

Paketi Microsoft 365 za poslovne korisnike, stare i nove cijene

Fokus na AI i sigurnost

Ključni argument za poskupljenje Microsoftu je u integraciji naprednih tehnologija izravno u alate koje zaposlenici svakodnevno koriste. AI asistent Microsoft 365 Copilot Chat postat će dostupan svim korisnicima, omogućujući iterativni rad na dokumentima, proračunskim tablicama i prezentacijama uz pomoć umjetne inteligencije. Osim toga, IT administratori dobit će nove kontrole za upravljanje i mjerenje učinkovitosti ovih alata, što bi trebalo opravdati višu cijenu kroz povećanu produktivnost.​

Paketi i nove značajke

Uz umjetnu inteligenciju, Microsoft naglašava sigurnosni aspekt kao temelj nove vrijednosti paketa. Korisnici paketa Office 365 E3 i Microsoft 365 E3 dobit će napredne sigurnosne značajke iz paketa Microsoft Defender for Office Plan 1, koje pomažu u zaštiti od krađe identiteta i zlonamjernog softvera. Također, osnovni paketi poput Business Basic i Standard sada će uključivati provjere URL-ova kako bi se spriječili klikovi na zlonamjerne poveznice unutar uredskih aplikacija.​

Neprofitne organizacije također neće biti pošteđene promjena, jer će se njihove cijene uskladiti s komercijalnim stopama uz primjenu fiksnih popusta. Državne institucije očekuju slična povećanja, pri čemu će se poskupljenja veća od 10% uvoditi postupno tijekom više godina kako bi se ublažio udar na javne financije.