HBO Max poskupljuje u Hrvatskoj za do 25%

Još jedan streaming servis "obradovat" će svoje pretplatnike povećanjem cijena. HBO Max, nekada poznat kao Max, povisuje mjesečnu pretplatu u Hrvatskoj za dva eura

Nastavlja se val poskupljenja digitalnih usluga za pretplatnike u Hrvatskoj. Ovog puta na to su se odlučili iz medijskog koncerna Warner Bros. Discovery, vlasnika servisa HBO Max (donedavno poznatoga samo kao Max), koji su pretplatnicima poslali e-mail s informacijom o tome.

Cijena mjesečne Standard pretplate raste s dosadašnjih 7,99 na 9,99 eura, dok će godišnja pretplata na osnovni paket po novome iznositi 99,90, umjesto 79,90 eura. Poskupljenje je to od "malenih" dva eura mjesečno, ali u postotku iznosi čak 25%.

Cijena mjesečne Premium pretplate bit će povećana s postojećih 9,99 na 11,99 eura, a godišnja će cijena za taj paket porasti sa 99,90 na 119 eura. Na mjesečnoj razini, dakle, pretplatnici će za HBO Max morati plaćati 20% više nego do sada.

Naplata po novoj cijeni za postojeće pretplatnike počet će se provoditi na prvom sljedećem računu ili najkasnije nakon 6. studenog 2025., a za nove pretplatnike više cijene važe odmah.

Objašnjenje poskupljenja

"Povećavamo cijenu u skladu s troškovima akvizicija, stvaranja sadržaja i razvoja proizvoda, kako bismo mogli nastaviti ulagati u kvalitetan sadržaj i korisničko iskustvo proizvoda koje nastojimo pružiti našim korisnicima" – tako je iz HBO Maxa pretplatnicima objašnjeno zašto će morati plaćati više za gledanje ovog streaming servisa.

Za pretplatnike koji trenutačno koriste neku promotivnu ponudu i tako imaju nižu cijenu, ova promjena cijene stupit će na snagu nakon završetka njihovog promotivnog razdoblja.

Dijeljenje lozinki

Istodobno s ovim promjenama, servis je uveo i nove Uvjete korištenja. Oni su, kažu, "ažurirani kako bi se osiguralo da uvjeti točno opisuju našu uslugu, pojasnilo prava koja se odnose na Vas i na nas, te odrazilo nedavne promjene u propisima o zaštiti potrošača." U novom tekstu pomnije su definirani načini na koje funkcioniraju procesi naplate i plaćanja, uvedena su pojašnjenja u vezi s pravom na uključivanje oglašavanja i promotivnog sadržaja na platformi, te ograničenjima dijeljenja računa, uključujući izvan osnovnog kućanstva.

Drugim riječima, promjenama i nadopunama Uvjeta korištenja priprema se teren za lansiranje jeftinije usluge podržane oglasima, paketa koji već postoji na određenim tržištima. No, isto tako postavljeni su i pravni temelji za provjeru lokacije pojedinog gledatelja – što će u budućnosti biti iskorišteno za uvođenje strožih mehanizama zabrane dijeljenja lozinki.