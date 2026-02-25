Kontroverzna Xbox kampanja svojedobno je izazvala bijes unutar Microsofta

Microsoftova marketinška kampanja "This Is an Xbox" iz 2024. godine nije samo podijelila mišljenja igrača, već je, prema novim izvještajima, izazvala i značajno nezadovoljstvo unutar same tvrtke. Navodno je ideja da Xbox više nije samo konzola "uvrijedila mnoge zaposlenike" koji su godinama radili na razvoju hardvera.

Prema izvještaju portala TechRadar, koji prenosi informacije The Vergea, sporna kampanja bila je usko povezana sa širom strategijom "Xbox everywhere". Tu je strategiju snažno zagovarala bivša predsjednica Xboxa, Sarah Bond, koja je prošli tjedan podnijela ostavku nakon umirovljenja dugogodišnjeg čelnika Microsoft Gaminga, Phila Spencera. Kampanja je u svojoj srži tvrdila da tableti, pametni telefoni, Samsung Smart TV, Amazon Fire TV Stick i drugi uređaji također predstavljaju "Xbox", gurajući ideju da igračima za igranje omiljenih naslova više nije potrebna fizička konzola poput Xbox Series X ili S.

Obezvrjeđivanje vlastitog hardvera

Iako je tehnički točno da se Xbox igre mogu igrati na različitim uređajima putem usluga u oblaku, mnogi unutar tvrtke smatrali su da se time podcjenjuje vrijednost i važnost glavnog hardvera. Kritike su bile posebno izražene u vrijeme kada je Microsoft već počeo objavljivati svoje ekskluzivne igre na konkurentskim platformama, što je dodatno potaknulo strahove da tvrtka napušta poslovanje s konzolama. Navodi se kako je povezanost Sarah Bond s ovim marketinškim naporima sugerirala da je bivša predsjednica bila snažno usmjerena na širenje brenda Xbox daleko od njegove temeljne, konzolaške baze.

Dodatni korak u tom smjeru bila je i njezina osobna najava Xbox trgovine za mobilne igre u srpnju 2024., čime se nastojao ojačati pritisak na multiplatformski pristup. Izvori iz The Vergea, uključujući bivše i sadašnje zaposlenike, opisuju negativnu sliku odnosa koji je Bond imala s ostatkom osoblja. Njezina ostavka, koja je uslijedila odmah nakon Spencerovog odlaska, označila je kraj jedne ere i otvorila vrata novom vodstvu.

Nova nada ili početak kraja?

Nakon službenih objava o odlascima Spencera i Bond, potvrđeno je da će ulogu izvršne direktorice Xbox Gaminga preuzeti Asha Sharma, dosadašnja izvršna direktorica Microsoftovog CoreAI odjela. U svojoj prvoj poruci, Sharma je obećala "povratak Xboxa" i stvaranje igara "koje su izradili ljudi", što je donekle umirilo dio zajednice. Međutim, nisu svi optimistični. Jedan od suosnivača originalnog Xboxa i dizajner konzole, Seamus Blackley, izrazio je uvjerenje da će Microsoft s vremenom ugasiti svoje gaming poslovanje kako bi se u potpunosti fokusirao na umjetnu inteligenciju.

Budućnost Xboxa stoga ostaje neizvjesna. Dok novo vodstvo najavljuje povratak korijenima i fokusu na igre, potezi iz prošlosti i sve veći naglasak Microsofta na AI ostavljaju prostor za sumnju. Hoće li Xbox ostati sinonim za vrhunsku gaming konzolu ili će se u potpunosti transformirati u servis dostupan na svim uređajima, pitanje je na koje će odgovor dati naredno razdoblje.