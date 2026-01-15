Objavljen je popis igara s najviše preuzimanja na PlayStation Storeu u prošloj godini

Na PlayStation blogu pojavio se zanimljiv članak o najpopularnijim igrama na Sonyjevoj konzoli u prošloj godini na tržištima Europe i Sjeverne Amerike

PlayStation Blog je objavio ljestvicu igara koje su igrači najviše preuzimali s PlayStation Storea tijekom prošle godine, a zanimljiva je jer je podijeljena na tržišta Sjeverne Amerike i Europe te zorno prikazuje ukus igrača na oba kontinenta. Među komercijalnim igrama za PlayStation 5, igrači iz Europe najviše su preuzimali EA Sports FC 26, a ni njegov prethodnik, EA Sports FC 25, nije prošao ništa lošije s obzirom na to da se ugurao na treće mjesto.

Uopće nismo sumnjali da će se među najpopularnijim naslovima naći i Grand Theft Auto V, no visoko drugo mjesto među igračima sa Starog kontinenta pomalo je iznenađenje, a i oni s druge strane Atlantika ga prilično vole s obzirom na to da se smjestio na treće mjesto iza Battlefielda 6, koji je ove godine na oba tržišta nadmašio aktualni Call of Duty.

Vlasnici PlayStationa 4 na oba tržišta prilično su usklađeni te su najviše preuzimali Red Dead Redemption 2, no dok ljestvicu preko bare nastavljaju Star Wars Battlefront II i Batman: Arkham Knight, Europljani više naginju kooperativnom A Way Outu i, potpuno očekivano, posljednjem izdanju nogometnog serijala EA Sports FC 26.

Ako govorimo o igrama za PS VR2, na oba područja prva mjesta pripadaju Beat Saberu i Alien: Rogue Incursion VR-u, dok je ta čast među besplatnim igrama pripala sveprisutnom Fortniteu i Robloxu. Detaljniji uvid u ostatak ljestvica najpreuzimanijih naslova pogledajte ovdje.