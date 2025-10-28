Na Steamu je krenula rasprodaja igara koje potpisuju timovi iz Hrvatske

Steam i CDGA još su jednom organizirali rasprodaju igara koje su kreirali razvojni timovi iz Hrvatske, a trenutno se nude uz solidne popuste

Klaster hrvatskih proizvođača videoigara (CDGA – Croatian Game Development Alliance) je u suradnji sa Steamom i developerima iz Hrvatske prošle godine vrlo uspješno organizirao Games from Croatia, pa su sličnu stvar odlučili pokrenuti i ove godine. Riječ je o rasprodaji tijekom koje se igre domaćih razvojnih timova nude uz solidne popuste do 3. studenoga, a ponuda je više nego zadovoljavajuća.

Uz popust na svježi Escape Simulator 2, koji je već počeo prikupljati pozitivne kritike i bez sumnje će procvjetati nakon što se kreativni pojedinci iz zajednice aktivno uključe u izradu vlastitih sadržaja, tijekom ove ponude u kolekcije možete utrpati menadžersku strategiju Kaiserpunk uz 35 posto popusta, Pompeii: The Legacy, koji je prošlog mjeseca ušao u program early accessa, te primjerice Unity of Command II za samo 4,34 eura, što je popust od velikih 85 posto.

Dakako, proslavljeni Croteam u Games from Croatia sudjeluje sa svim svojim izdanjima, pa ako ste kojim slučajem ranije propustili nabaviti neko od poglavlja serijala The Talos Principle ili Serious Sam, sada je pravo vrijeme za ispraviti tu pogrešku jer je riječ o odličnim naslovima iz domaće radionice. U svakom slučaju, bacite oko na ponudu i pronađite nešto po vlastitom ukusu.