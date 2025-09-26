Najavljen Deus Ex Remaster, igramo ga početkom iduće godine

Iako je od izlaska prošlo 25 godina, Deus Ex je i dalje jedna od kultnih igara koja privlači pažnju igrača, pa je bilo samo pitanje vremena kada će se netko odvažiti na izradu remasteriranog izdanja

Tijekom jučerašnje Sonyjeve prezentacije State of Play našlo se mjesta i za jedan klasik kojeg smo igrali u neka davna vremena, a tadašnje iskustvo i određene segmente pamtimo i danas. Riječ je o akcijskom RPG-u Deus Ex koji je kasnije prerastao u serijal, a kako bi ga održali svježim, fanovi su neumorno radili na modifikacijama poput Deus Ex Revision Moda koji je besplatno dostupan putem GOG.com-a.

Ipak, službeni remaster je najavljen tek jučer i prema planu bismo ga trebali zaigrati 5. veljače iduće godine, a izrada je dodijeljena ekipi Aspyra koji su se specijalizirali za takve projekte.

Uz poboljšanu grafiku i nove grafičke efekte, remaster je prilagođen suvremenim igraćim platformama, pa će se uz PC pojaviti i na PlayStationu i Xboxu, a developeri navodno rade i na novim modelima likova te sinkronizaciji usana u dijalozima.

U službenom priopćenju se navodi kako Deus Ex Remaster dolazi s podrškom za automatsko snimanje pozicije, otključavanje dostignuća i brža učitavanja, a kako izgleda u pokretu možete provjeriti u prvom promotivnom videu priloženom uz vijest.