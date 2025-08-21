Najavljen Hell Let Loose: Vietnam, realistični FPS s naglaskom na timsku igru

Team17 kao izdavač i developeri Expression Games jučer su najavili nastavak odlične pucačine Hell Let Loose, koja zbog realistične igrivosti nije za svakoga

Nakon dvije godine early accessa, Hell Let Loose okupio je igrače koji u vojnim pucačinama traže realniju atmosferu od one u serijalima poput Call of Dutyja ili Battlefielda. Zahvaljujući uspjehu, izdavačka kuća Team17 dala je zeleno svjetlo za izradu nastavka koji će nas iduće godine odvesti na nepraštajuća bojna polja Vijetnama.

Prema planu, Hell Let Loose: Vietnam u startu će ponuditi šest velikih mapa i jednako toliko načina igranja, u kojima će na svakoj strani moći zaigrati pedeset igrača, te kopati tunele, letjeti u helikopterima i koristiti riječne patrolne čamce, uz nezaobilazan dodatak povijesno točnih oružja koja su korištena u Vijetnamskom ratu.

Kao i u prethodniku, tijek bitaka ovisi o volji igrača da slijede zapovijedi svojih nadređenih, kao i o glasovnoj komunikaciji, koja je jedan od glavnih preduvjeta za napredak, jer je tipkanje poruka jednostavno presporo kad na terenu zagusti.

Igračima će biti na raspolaganju nekoliko klasa i uloga, pa izvidnici mogu biti promatrači ili strijelci, dok će, primjerice, pilot, pomoćnik i operater teške strojnice činiti posadu helikoptera. Na Hell Let Loose: Vietnam ne radi ekipa Black Mattera, koja potpisuje prethodno poglavlje, budući da su prava prodali Teamu17 i krenuli svojim putem, a spomenuti su pak za izradu nastavka angažirali mladu ekipu Expression Gamesa.