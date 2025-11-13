NCsoft najavio Horizon Steel Frontiers, MMORPG smješten u poznati Horizon svijet

Horizon je jedna od najjačih Sonyjevih franšiza koja uskoro dobiva MMORPG izdanje, no spomenuti naslov zasad nije u planu za PlayStation 5

Razvojni tim Guerrilla Games, potpisnici odličnog serijala Horizon, te korejska izdavačka kuća NCsoft, zaslužna za Lineage i Guild Warse, jučer su najavili zajedničku suradnju na MMORPG-u Horizon Steel Frontiers. Iako je spomenuta igra vezana uz online igranje, ne treba je miješati s Horizon Online Projectom, zasebnim multiplayer projektom na kojem osobno radi ekipa Guerrilla Gamesa.

U čitavoj je priči najveća zanimljivost činjenica da je Horizon Steel Frontiers u prvom redu namijenjen igračima koji preferiraju igranje na iOS i Android pametnim telefonima, kao i na PC-ju, a iako je ova franšiza začeta na PlayStationu, trenutno nema informacija hoće li se pojaviti na Sonyjevim konzolama.

Kao i u single-player prethodnicima, Horizon Steel Frontiers nas vodi u postapokaliptični svijet kojim vladaju mašine i omogućava nam detaljno kreiranje vlastitog lika kojim ćemo loviti kolosalna čudovišta. S obzirom na to da je okarakteriziran kao MMORPG, pretpostavljamo da će nas dočekati niz zadataka u kojima ćemo istraživati negostoljubivo pustinjsko područje te da ćemo sudjelovati u brojnim PvE i PvP aktivnostima s drugim igračima, uz obećanu podršku zajedničkih servera bez obzira na to na kojoj platformi igrali.

Prema priloženom videu, Horizon Steel Frontiers izgleda prilično spektakularno za mobilnu igru, a zamijetili smo da su neki osnovni elementi Horizona prošireni novim mogućnostima, posebice u borbama protiv mašina kojih očito neće nedostajati.

Prilikom najave nije otkriveno ni približno vrijeme izlaska, no NCsoft je otvorio službene web stranice na kojima će redovito objavljivati nove materijale i informacije o razvoju ove mobilne masovke.