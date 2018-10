Ned Stark aka Sean Bean je prva "neuhvatljiva" meta u Hitmanu 2

Priča koja je nalikovala na dobru zezanciju se na iznenađenje mnogih pokazala kao istinita. Naime, prije nekog vremena počele su kružiti glasine kako će ulogu u novom nastavku serijala Hitman dobiti i Sean Bean, glumac koji je slavu stekao nakon čestih uloga likova koji u konačnici na neki način umiru. Njegove filmske smrti započele su davne 1986., a proslavio se ulogama Boromira u filmu The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, te naravno, ulogom Neda Starka u serijalu Game of Thrones.

Warner Bros. Interactive Entertainment i IO Interactive su jučer potvrdili kako će Sean Bean uistinu oživjeti lika u nadolazećem Hitmanu 2 i to kao prva neuhvatljiva meta Agenta 47. Konkretno, utjelovit će Marka Fabu, bivšeg agenta MI5 koji je postao "privatnik", te mu je reputacija lažiranja vlastitih smrti priskrbila nadimak "The Undying" zbog čega je ICA (International Contract Agency) angažirala profesinalnog ubojicu. Bean kaže kako je iznimno uzbuđen novom ulogom, te jedva čeka vidjeti svog lika u akciji nakon što misije "Elusive Targets" koje stižu u vidu besplatnih nadogradnji nakon izlaska igre postanu dostupne.

Bean nije stranac kada govorimo o video igrama, te je kao glasovni glumac angažiran u naslovima kao što su GoldenEye 007, The Lord of the Rings: The Two Towers, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Life is Feudal i Sid Meier's Civilization VI. Hitman 2 kreće u prodaju 13. studenog u verzijama za PlayStation 4, Xbox One i PC, a Seana Beana ćemo moći ubijati u nedogled tjedan dana kasnije za kada je zakazan izlazak prvog "Elusive Targeta".