New World uskoro u otvorenoj beti, Horizon Forbidden West odgođen za iduću godinu

Uvodnu večer Gamescoma, kojoj smo se jučer detaljnije posvetili, je iskoristio i Amazon Games kako bi najavio skorašnji početak otvorenog beta testiranja svog MMO-a New World. U betu se mogu uključiti svi zainteresirani igrači, a odvijat će se idući tjedan, od 9. do 12. rujna što bi nam (valjda) trebalo biti dovoljno za zaključak o nabavci finalne verzije koja prema posljednjem planu kreće u rad 28. rujna.

Tijekom svoje prezentacije na Gamesconu, ekipa Amazona nije predstavila konkretne planove o novim sadržajima i elementima igrivosti nakon izlaska New Worlda, no natuknuli su kako povratne informacije igrača i njihove želje jasno daju do znanja kako bi u igri trebalo biti više nadnaravnih elemenata i oružja, a to bi moglo biti uvršteno nedugo nakon pokretanja službenih servera. Uz njih, približavanjem kraja godine izgledno je više grupnih sadržaja i ekspedicija, a obzirom da je zatvorena beta, koliko god bila mušičava, realno predstavljala veliki uspjeh i zaigrala ju je masa igrača uz uglavnom pozitivne reakcije, očekivanja glede New Worlda su i dalje visoka, tim više što već dugo nismo zaigrali neku masovku koja bi nas zadržala na duže vrijeme.

Ekipa Guerrilla Gamesa je pak iskoristila Gamescom za objavu konkretnog datuma izlaska njihovog nesumnjivog hita Horizon Forbidden West kojeg očekujemo 18. veljače iduće godine, što je mali odmak od prvobitnog plana o "nekom dobu" ove. Takav razvoj događaja je realno bio za očekivati obzirom da o Horizon Forbidden West nismo mnogo slušali, a trebali smo obzirom da se kraj godine ubrzano približava. Kako da je prethodnik, Horizon Zero Dawn, od čijeg izlaska nas dijele pune četiri godine, predstavio Aloy i njene zgode u postapokaliptičnom svijetu kojim vlada kojekakva teška mašinerija na nevjerojatno zabavan i zarazan način, očekivanja su velika i svjesni smo da developeri i Sony žele napraviti što bolju igru dostojnu izvornika.

U novom poglavlju ovog serijala smo šest mjeseci nakon događaja u prethodniku poslani u potpuno novo područje pod zajedničkim nazivom Forbidden West. Navodno je riječ Kaliforniji, Utahu i Nevadi iz "starog" svijeta, a na istima je primijećena pošast koja ubija sve što inficira. Cilj je pronaći izvor i uništiti ga, a na svom putu kroz neistražena područja, Aloy će se susresti s novim protivnicima i smrtonosnim mašinama. Za razliku od prethodnika kojim smo uglavnom kročili kopnom, autori su posvetili posebnu pažnju podvodnom istraživanju mora, rijeka i jezera uz nove mehanike i predmete poput maske za ronjenje koja će nam vidno pomoći u novim aktivnostima.