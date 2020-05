Novi State of Play bio je posvećen iščekivanoj igri The Last of Us Part II

Krajem prošlog mjeseca procurili su detalji o priči za iščekivani nastavak na akcijsku igru The Last of Us, koja je prema brojnim igračima i kritičarima jedna od, ako ne i najbolja igra koja je u posljednjih deset godina izašla. Zbog koronavirusa su Naughty Dog i Sony Interactive Entertainment početkom travnja još jednom odgodili datum izlaska na neodređeno vrijeme, ali nedugo nakon curenja informacija javili su se i izdavač i tim, izrazili žaljenje oko nastale situacije i rekli da će igrači moći iskusiti priču iz perspektive Ellie sredinom lipnja.

Članovi razvojnog tima su više počeli pričati o igri u zadnja dva tjedna putem službenog PlayStation YouTube kanala, a uz to je The Last of Us Part II danas bio glavna tema na prezentaciji State of Play. Inače su one zamišljene da vlasnike Sonyjevih konzola obavijeste o nadolazećim igrama za platformu, ali ova i posljednja bile su usmjerene samo na jednu igru. U prezentaciji koja je trajala nešto više od dvadeset minuta dobili smo nove informacije, kao i prikaz dosad neviđenog gameplayja. Ako sve želite sami iskusiti za manje od mjesec dana, preskočite video, a ako ste znatiželjni, možete ga pogledati u nastavku.

The Last of Us Part II izlazi 19. lipnja ekskluzivno za PlayStation 4, a svi zainteresirani igrači već dugo vremena mogu odraditi predbilježbe. Putem PSN trgovine nude se obična verzija za 499 kuna i Digital Deluxe za 599 kuna, a razlikuju se po tome što skuplja uključuje još soundtrack, digitalnu knjižicu s umjetninama, šest PSN avatara i jednu dinamičnu temu za PS4. Svi koji odrade predbilježbe, neovisno o verziji, dobit će avatar na kojem je tetovaža koju ima Ellie, nadogradnju za pištolj i knjižicu s uputama za crafting. Sve ostale informacije o igri možete pronaći na službenim stranicama.

Kao što je bilo rečeno putem službenog bloga, ni ovaj put Sony nije spominjao PlayStation 5, ali se šuška da će idućeg tjedna prvi put pokazati konzolu i početi pričati o igrama koje će igrači na njoj moći igrati. Čim se to dogodi, prenijet ćemo vam, a vrlo vjerojatno bi moglo. Kroz cijeli lipanj, u nedostatku sajma E3, su razni izdavači i timovi već najavili svoje prezentacije, pa nema razloga da Sony više odgađa s konkretnim predstavljanjem novog hardvera.