Pandemija je utjecala i na Second Life: nikad više igrača i nikad više novca u igri

Ima tome već tri godine kako trgovina Sunny Bungalow kontinuirano prodaje kućni namještaj i ukrase. Ova trgovina svoja vrata nije zatvarala ni cijelu prošlu, pandemijsku godinu nego je čak udvostručila prodaju.

Gospodarski procvat

Dakako, na ruku im ide to što je Sunny Bungalow virtualna trgovina u Second Lifeu, internetskom svijetu u kojem ljudi žive paralelno kroz svoje avatare od 2003. A u digitalnom svijetu, baš kao i u onom pravom, ljudi jednostavno vole kupovati kojekakve điđe.

Nagli porast prodaje bio je dio većeg gospodarskog procvata u Second Lifeu, čak i u vrijeme dok se stvarna ekonomija koprcala zbog mjera zaključavanja.

"Vidimo porast ukupnog BDP-a unutar igre za 30-40%", kaže Ebbe Altberg, izvršni direktor tvrtke Linden Lab koja vodi Second Life. Prodajom roba i usluga u virtualnom svijetu igrači su lani zaradili i unovčili 73 milijuna dolara; a to je za gotovo petinu više novca no 2019.

Nezamjenjivi tokeni

Ostatak virtualne ekonomije rastao je još eksplozivnije putem nezamjenjivih tokena, NFT. Kupovala se virtualna imovina poput zemljišnih parcela u Somniumu, tržilo animiranim letećim mačkama, davalo ogromne novce za digitalne kolekcija sličica košarkaša... Blockchain tehnologija koristi se pritom kako bi se potvrdila unikatnost proizvoda na prodaju.

Tržište NFT-ova utrostručilo se prošle godine na više od 250 milijuna dolara, pokazuju podacima s NonFungible.com. Dva su ključna razloga za toliku ekspanziju. Prvo, sve je lakše i jednostavnije trošiti novac putem interneta i drugo, u doba zaključavanja ljudi su puno više vremena provodili na mreži.

U Second Lifeu život je ipak tekao puno mirnije. Tržilo se virtualnim parcelama, kupovala dizajnerska odjeća za avatare ili sitnice za ukrašavanje stanova, ali su blockchain tehnologije i financijske špekulacije ostale po strani. Ekonomija igre kontinuirano je rasla tijekom duljih razdoblja, poput kakve ekonomije iz realnog svijeta.

Središnja banka i regulacija tržišta

Second Life je i zamišljen tako. Linden Lab se postavio kao kakva središnja banka koja regulira svoje gospodarstvo i pokušava kontrolirati inflaciju. Tečaj lindenskog i američkog dolara ne oscilira i mjesecima se zadržava na omjeru 249 za 1. Nakon kratkotrajnog popuštanja mjera, Linden Lab je zatvorio kockarnice zbog pretjeranog utjecanja na stabilnost valute.

Prije nekoliko godina Linden Lab uveo je neke stimulativne mjere; spustili su cijenu zemljišta i igračima olakšali put do vlasništva nad nekretninama. No u Second Lifeu nikad nije došlo do grabeža zemljišta, viđenog u Final Fantasy XIV.

Second Life stvoren je da bi zabavio ljude, a ne da bi donosio profit. Od 900.000 mjesečno aktivnih igrača tijekom prošle godine, samo njih 14.000 na igranju je zaradilo neki novac. Ostali dolaze zbog društva kojeg nemaju, da pobjegnu od onih koje znaju ili da barem nakratko postanu netko sasvim drugačiji.

Shaking things up at Rouge for Black Friday. I'll be here for the next couple of hours. Don't keep me waiting. https://t.co/0DJsSIQJqP#SecondLife pic.twitter.com/TmUwHsvGgC — Delila Milos (@DelilaMilos) February 26, 2021

Tijekom zaključavanja, Second Life je bilježio naglo povećanje broja novih registracija. Nešto slično dogodilo se i tijekom recesije 2008. No, prošle su se godine vratili i mnogi igrači koji se u ovaj virtualni svijet nisu prijavili godinama.

Pandemija se osjetila i u Second Lifeu. Tamo se sad mogu naći zajednice za podršku oboljelima ili ugroženima od Covida-19, postoji i centar za koronavirus koji je otvorio pravi zdravstveni radnik.

Sličnosti sa stvarnim životom

Mnogi kroz Second Life prolaze kao šetači kroz velike šoping centre; razgledavaju i troše vrijeme, ali ne i novac koji možda i nemaju jer su u međuvremenu ostali bez posla i prihoda. Glazbenici su održavali virtualne koncerte za koje se moglo kupovati ulaznice ili umjetnike nagrađivati napojnicama, kao u stvarnim birtijama. Najbolje idu trgovine opremom za virtualne kućne ljubimce i bebe; tu je promet porastao i do 30 posto.

Second Life je uglavnom stalno rastao tijekom posljednja dva desetljeća. Usponi nikad nisu bili meteorski, pa se ne očekuje ni veliki pad. Nestanak nekih igrača zna uznemiriti one koji ostaju u igri. No, bez panike. S dolaskom ljeta opet će popustiti mjere i ljudi će dobiti šansu za normalan život. A Second Life ostat će ovdje kao sigurno utočište u doba kriza.