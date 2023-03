Paradox najavio niz igara uključujući Cities: Skylines II, Life By You i The Lamplighters League

Izdavačka kuća Paradox Interactive je jučer održala zajedničku najavu proizvoda koje planiraju izbaciti na tržište u ovoj godini. Među inima odmah upada u oko Cities: Skylines II kao nasljednik po mnogima ponajbolje strategije na temu izgradnje i upravljanja gradom za kojeg kažu da će biti najvjernija simulacija takve vrste do sada. U istom će naši gradovi evoluirati i reagirati na naše odluke, a samo o našoj kreativnosti i strateškom planiranju imamo priliku pretvoriti ih u metropole koje će privlačiti stanovnike, industriju i turiste.

Za razliku od uhodane franšize Cities: Skylines, Life By You je potpuno nova igra o kojoj će detalji tek uslijediti. Prema obećanju, puna prezentacija je najavljena za 20. ožujak, no prema priloženom promotivnom videu vidljiv je prizvuk The Simsa, što uopće ne čudi.

Naime, dužnost šefa njihovog internog tima Paradox Tectonic već neko vrijeme obavlja Rod Humble koji je svojevremeno radio na drugom i trećem poglavlju velikih The Simsa, no pričekat ćemo dva tjedna za provjeru ovih navoda.

The Lamplighters League pak potpisuje ekipa Harebrained Schemesa koje pamtimo po odličnoj trilogiji Shadowrun, a iskustvo stečeno u spomenutoj će im svakako dobro doći u spomenutom novom projektu. Okarakteriziran kao mješavina avanture, RPG-a i strategije, The Lamplighters League nas vodi u alternativni svijet tridesetih godina prošlog stoljeća u kojem tiranski kult Banished Court pokušava zagospodariti svijetom, a na putu mu stoji Lamplighters League, otpadnici društva unikatnih sposobnosti i osobnosti koji će u ovom gemištu infiltracija u stvarnom vremenu, poteznih bitaka i intrigantne priče pokušati spriječiti njihove namjere.

Podružnica Paradox Interactivea zadužena za projekte manjih razvojnih timova pak priprema futurističku strategiju Mechabellum, potezni RPG Knights of Pen & Paper 3, kao i prvu ekspanziju za prošlogodišnji kartaški RPG Across the Obleisk: The Wolf Wars. Uz to, javljene su i tri ekspanzije, od kojih Crusader Kings III: Tours and Tournaments u svijet ove strategije uvodi nove aktivnosti za likove kojima će dodatno stjecati slavu, Europa Universalis IV: Domination pak proširuje i poboljšava mogućnosti nekih najpopularnijih nacija u ovoj velikoj strategiji, a Surviving the Aftermath: Rebirth će nam dati nove mogućnosti vezane uz obnovu devastiranog svijeta. U svakom slučaju, čeka nas zanimljivi godina, barem što se tiče igara s potpisom strateški orijentiranog Paradoxa.