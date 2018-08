Phantom Doctrine uoči izlaska dobio detaljniji prikaz

Nova strategija na poteze u stilu XCOM-a izlazi za manje od dva tjedna, pa nam je razvojni tim odlučio pokazati kako će to sve izlgedati

Razvojni tim CreativeForge Games (Ancient Space, Hard West) je prije tri tjedna predstavio svoju novu igru, Phantom Doctrine. Radi se o strategiji na poteze s tematikom špijunaže, a radnja se odvija 1983. godine, kada je u njihovoj igri napetost Hladnog rata na vrhuncu. Kao i u XCOM-u, vi ćete biti zapovjednik tajne organizacije koja se mora boriti protiv globalne urote, a u tom će vam cilju pomoći agenti koje ćete regrutirati, kao i nove tehnologije koje ćete razvijati.

Ono što je zanimljivo kod ove strategije je da možete odigrati kampanju iz dvije različite perspektive: odbjegli CIA komandos ili kontraobavještajni operativac KGB-a. Nakon što završite priču za koju tim procjenjuje da će vam trebati 40 sati možete uskočiti u New Game Plus mod koji krije dodatne informacije o priči ili možete protiv drugih igrača igrati 1v1 multiplayer mečeve.

Kako bi igračima malo više približili igru, izdavač Good Shepherd Entertainment je uz razvojni tim pripremio novi trailer koji ovog puta prikazuje sam gameplay. U njemu se može vidjeti koliko brzo stvari mogu poći po zlu, budući da neprijatelja ima više nego što vi imate agenata. To znači da ćete se za misije morati dobro pripremiti - paziti kojeg ćete agenta poslati jer ako je neki od njih poznat neprijatelju, brzo će nastradati, uz to, morate paziti da agent priča lokalni jezik zemlje u kojoj se misija odvija, a važni su svi alati koje nosite sa sobom, kao i tiha oružja. Ukratko, igra izgleda kao XCOM čija se radnja odvija za vrijeme Hladnog rata, a ako je tim odradio posao kako treba, to će biti dobra stvar za ljubitelje tog tipa igara.

Phantom Doctrine izlazi 14. kolovoza za PC, Xbox One i PlayStation 4 i puna cijena iznosi 39,99 eura. Predbilježbe nisu otvorene, ali je izdavač rekao kako će se na svim platformama u sklopu promocije za izlazak igra prodavati po 10 posto nižoj cijeni. Uz to, svi igrači koji kupe PC verziju igre unutar dva tjedna od izlaska automatski će dobiti Deluxe verziju koja uključuje glazbu iz igre i artbook, a oni koji posjeduju Hard West na Steamu ili GOG-u će dobiti dodatnih pet posto popusta. Do izlaska možete pogledati trailer i posjetiti službene stranice te dodati igru na popis želja na Steamu i GOG-u ako želite.