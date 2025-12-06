Početkom iduće godine stiže Carmageddon: Rogue Shift

Carmageddon: Rogue Shift duhovni je nasljednik legendarnog Carmageddona iz 1997. godine, a vodi nas u postapokaliptični svijet u kojem nas očekuju brutalne utrke

Damir Radešić subota, 6. prosinca 2025. u 06:30

Stariji igrači vjerojatno pamte noći koje su provodili uz Carmageddon, igru koja je u klasične jurnjave automobilima uvela svakojaka oružja, a cilj je bio ne samo pobijediti, već i polomiti svu konkurenciju na tom putu. Prema najavi neovisnog razvojnog tima 34BigThings, početkom iduće godine imat ćemo priliku zaigrati Carmageddon: Rogue Shift, koji stiže na PC i konzole.

Carmageddon: Rogue Shift vodi nas u 2050. godinu u kojoj je čovječanstvo zatočeno u gradovima pod opsadom čudovišta iz noćnih mora, a svake se noći organiziraju utrke koje pobjedniku pružaju šansu za bijeg iz tog pakla.

Dakako, popratna priča potpuno je u drugom planu, dok su u prvom nadogradiva vozila, njih petnaestak, koja je moguće opremati raznim oružjima, od sačmarica do railgunova, koja je također moguće poboljšavati. Napretkom kroz natjecanja igrači će otključavati dodatne perkove, njih preko 80, a dodatni izazov predstavljaju jači protivnici, bossevi, kao i specijalni događaji poput nepreglednih hordi zombija.

Svaka kampanja prema riječima developera predstavlja unikatno iskustvo s nasumično zacrtanom rutom. Na nama je da pažljivo isplaniramo kojim putevima želimo voziti kako bismo stigli do utočišta u kojima možemo popravljati i nadograđivati naša vozila.

Kako Carmageddon: Rogue Shift izgleda u pokretu, pogledajte u priloženom videozapisu, a igra je već dobila svoje stranice na Epic Games Storeu i Steamu, na kojima je možete staviti na liste želja.



