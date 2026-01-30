Osnovan Open Gaming Collective za unapređenje Linux gaminga

Niz ključnih projekata iz svijeta Linux gaminga udružuje se u Open Gaming Collective (OGC) s ciljem smanjenja dupliciranog rada i centralizacije razvoja ključnih komponenti za bolje iskustvo igranja.

Bug.hr petak, 30. siječnja 2026. u 19:21

Niz velikih projekata, iz svijeta Linuxa, udružio je snage kako bi formirao Open Gaming Collective (OGC), inicijativu čiji je glavni cilj smanjiti dupliciranje posla i centralizirati razvojne napore na ključnim komponentama kao što su zakrpe za kernel, okviri za upravljanje ulaznim uređajima i kompozitori zaslona. Ovaj potez obećava bolje, stabilnije i ujednačenije iskustvo za sve korisnike koji se igraju na Linuxu.

Tehnička strategija OGC-a, kako prenosi KitGuru.net, temelji se na pristupu koji daje prioritet slanju promjena u glavne, izvorne projekte. Umjesto održavanja trajnih, odvojenih verzija softvera ili specifičnih zakrpa, grupa namjerava sva poboljšanja i ispravke vezane uz hardver slati izravno projektima poput glavne grane Linux kernela ili grafičkog sustava Mesa. Ovakav pristup dugoročno osigurava bolju kompatibilnost i smanjuje fragmentaciju.

Među prvim rezultatima suradnje najavljeni su zajednički, za gaming optimizirani OGC Kernel te specijalizirana verzija alata gamescope, dizajnirana da proširi hardversku podršku na širi raspon prijenosnih konzola i stolnih grafičkih kartica.

Bazzite, jedna od distribucija koje su osnovale kolektiv, već je najavila konkretne promjene. Distribucija će postupno ukinuti svoj prilagođeni Handheld Daemon (HHD) u korist InputPlumbera, ujedinjenog sustava za mapiranje kontrola koji već koriste SteamOS, ChimeraOS i Nobara. Dodatno, Bazzite će integrirati značajke poput kontrole RGB osvjetljenja i ventilatora izravno u Steam korisničko sučelje gdje god je to moguće, dodatno smanjujući razlike između prilagođenih Linux distribucija i izvornog iskustva na Steam Decku.

Osim Bazzitea, ostali osnivači i partneri uključuju poznata imena u Linux gaming zajednici kao što su Nobara, ChimeraOS, Playtron, Fyra Labs, PikaOS, ShadowBlip i Asus Linux.

Osnivanje Open Gaming Collectivea predstavlja važan korak prema zrelijem i organiziranijem ekosustavu za igranje na Linuxu. Centralizacijom ključnih resursa i znanja, OGC ima potencijal ubrzati inovacije i pružiti korisnicima uglađenije iskustvo koje se može mjeriti s konkurentskim platformama.

