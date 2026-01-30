Osnovan Open Gaming Collective za unapređenje Linux gaminga

Niz ključnih projekata iz svijeta Linux gaminga udružuje se u Open Gaming Collective (OGC) s ciljem smanjenja dupliciranog rada i centralizacije razvoja ključnih komponenti za bolje iskustvo igranja.

Niz velikih projekata, iz svijeta Linuxa, udružio je snage kako bi formirao Open Gaming Collective (OGC), inicijativu čiji je glavni cilj smanjiti dupliciranje posla i centralizirati razvojne napore na ključnim komponentama kao što su zakrpe za kernel, okviri za upravljanje ulaznim uređajima i kompozitori zaslona. Ovaj potez obećava bolje, stabilnije i ujednačenije iskustvo za sve korisnike koji se igraju na Linuxu.

Tehnička strategija OGC-a, kako prenosi KitGuru.net, temelji se na pristupu koji daje prioritet slanju promjena u glavne, izvorne projekte. Umjesto održavanja trajnih, odvojenih verzija softvera ili specifičnih zakrpa, grupa namjerava sva poboljšanja i ispravke vezane uz hardver slati izravno projektima poput glavne grane Linux kernela ili grafičkog sustava Mesa. Ovakav pristup dugoročno osigurava bolju kompatibilnost i smanjuje fragmentaciju.

Među prvim rezultatima suradnje najavljeni su zajednički, za gaming optimizirani OGC Kernel te specijalizirana verzija alata gamescope, dizajnirana da proširi hardversku podršku na širi raspon prijenosnih konzola i stolnih grafičkih kartica.

Bazzite, jedna od distribucija koje su osnovale kolektiv, već je najavila konkretne promjene. Distribucija će postupno ukinuti svoj prilagođeni Handheld Daemon (HHD) u korist InputPlumbera, ujedinjenog sustava za mapiranje kontrola koji već koriste SteamOS, ChimeraOS i Nobara. Dodatno, Bazzite će integrirati značajke poput kontrole RGB osvjetljenja i ventilatora izravno u Steam korisničko sučelje gdje god je to moguće, dodatno smanjujući razlike između prilagođenih Linux distribucija i izvornog iskustva na Steam Decku.

Osim Bazzitea, ostali osnivači i partneri uključuju poznata imena u Linux gaming zajednici kao što su Nobara, ChimeraOS, Playtron, Fyra Labs, PikaOS, ShadowBlip i Asus Linux.

Osnivanje Open Gaming Collectivea predstavlja važan korak prema zrelijem i organiziranijem ekosustavu za igranje na Linuxu. Centralizacijom ključnih resursa i znanja, OGC ima potencijal ubrzati inovacije i pružiti korisnicima uglađenije iskustvo koje se može mjeriti s konkurentskim platformama.