Potvrđen razvoj novog Hitmana

Serijal Hitman će se nastaviti usprkos promjenama koje su zadesile razvojni studio IO Interactive nakon odlaska iz Square Enixa. Na Steamu je nedavno objavljen Hitman: Game of the Year Edition koji sa sobom krije novu kampanju od četiri misije imena Patient Zero, nova odijela, oružja i izazove, te osvježeni mod Elusive Targets. Naravno, Hitman: Game of the Year Edition krije i sve misije i lokacije iz prve sezone poslijednjeg Hitmana.

U skladu sa objavom novog Game of the Year izdanja Hitmana se oglasio i Hakan Abrak, čelnik studija Io Interactive, te potvrdio da se serijal definitivno nastavlja. Sudeći po Abrak prije otprilike pet mjeseci je objavio otvoreno pismo kroz koje je otkrio da je IO Interactive raskinuo sporazum sa izdavačima iz Square Enixa i ponovno postao nezavisni studio. Potom su se okrenuli restrukturiranju samog studija i postavljanju temelja za novi početak. Jedan od temelja za koji su se odlučili je serijal Hitman, definitivno najpoznatiji im naslov.

Abrak je najavio da je razvoj na novom Hitmanu već počeo, te da bi novi nastavak serijala trebao imati niz novih značajki koje do sada nismo vidjeli u samoj franšizi. Na žalost, dodatni detalji tek slijede. U IO Interactiveu su najavili da više detalja o idućem Hitmanu možemo očekivati tokom iduće godine, te da su se nakon raskida ugovora sa Square Enixom uspjeli dočekati na noge i nastaviti sa radom usprkos restrukturiranju i drastičnim promjenama.