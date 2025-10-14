Povodom okrugle obljetnice, Croteam je objavio veliku nadogradnju za Serious Sama 2

Serious Sam je najpoznatiji serijal Croteama, a dvadeseti rođendan njegovog punokrvnog drugog nastavka odlučili su proslaviti posebnim poklonom za igrače. Sličnu su stvar izveli i za njegov 15. „rođendan“, a u novoj nadogradnji koja je dostupna dodatno su ga osuvremenili.

Serious Sam 2 je izvorno objavljen 11. listopada 2005. i uglavnom je pokupio dobre kritike igrača i struke, što je Croteamu dalo vjetar u leđa da nastave sa serijalom i izbace ukupno dvanaest igara – što punokrvnih, što remastera i VR inačica – od kojih je posljednji pravi nastavak Serious Sam 4 iz 2020. godine.

Uz nove predmete koje će cijeniti zajednica na Steamu, poput karata i profilnih pozadina, novosti koje ova nadogradnja donosi mahom se odnose na poboljšanja vezana uz grafiku. Ikone sučelja su iznova rađene uz čitljivije fontove, međuscene se vrte preko cijelog ekrana, a najveća je značajka uvrštavanje SS2 Renovation Moda.

Kako stoji u opisu na portalu Moddb.com, riječ je o „općenitoj kozmetičkoj modifikaciji koja osigurava najugodnije Serious Sam 2 iskustvo“ i prilagođava sučelje koje sada više nalikuje onome iz Serious Sam Xboxa. U svakom slučaju, iznenađenje zbog kojeg Croteam zaslužuje aplauz.