Poznati analitičar tvrdi da EA planira objavljivati novi nastavak Battlefielda svake godine

Analitičar Michael Pachter iz razgovora s menadžerom Battlefielda doznao je za planiranu reorganizaciju unutar Battlefield Studiosa koja bi mogla rezultirati godišnjim izdanjima ovog serijala

Rivalstvo između Call of Dutyja i Battlefielda u narednih bi nekoliko godina moglo eskalirati. Naime, dok Call of Duty ne propušta model godišnjih izdanja, zbog čega su inovacije i napredak između nastavaka gotovo neprimjetni — iako ne i nepostojeći — novi nastavci Battlefielda pojavljuju se svakih nekoliko godina. Razlike između novih poglavlja i prethodnika su izraženije i uočljivije, što se mnogim igračima sviđa, no ako je vjerovati Michaelu Pachteru, to bi se uskoro moglo promijeniti, koliko god zvučalo nevjerojatno.

Pachter kaže kako je u nedavnom razgovoru s Byronom Beedeom, glavnim menadžerom franšize Battlefield i ranijim zaposlenikom Infinity Warda (Call of Duty), doznao da je plan postojeća četiri studija (DICE, Ripple Effect, Criterion i Motive), koja zajednički rade na serijalu kao Battlefield Studios, transformirati u tri ekipe, od kojih bi svaka imala trogodišnji ciklus izrade novog poglavlja, čime bi u konačnici dobivali novi Battlefield svake godine.

Doduše, Beede je rekao da će trebati barem pet ili šest godina dok se timovi ne usklade i izbace barem dva nastavka u nizu, a za potpuni ciklus još i više, no kako god okrenemo, izgledno je da Electronic Arts mijenja politiku i kopira izdavačku strategiju koju je usavršio Activision.