PS Plus u listopadu dijeli Alan Wake 2, Goat Simulator 3 i Cocoon

Idućeg utorka stižu novi mjesečni pokloni za pretplatnike na PS Plus, među kojima se posebno ističe odlični survival horor Alan Wake 2

Damir Radešić subota, 4. listopada 2025. u 06:30

Svakog prvog utorka u mjesecu na servisu PS Plus dolazi do smjene besplatnih igara koje pretplatnici mogu uvrstiti u kolekcije, u kojima trajno ostaju igrive dokle god je korisnički račun s pretplatom aktivan.

Nova smjena zakazana je za 7. listopada, što je ujedno i krajnji rok da u svoje zbirke uvrstimo Psychonauts 2, Dragon Marked for Death i Viewfinder, nakon čega će ih zamijeniti Alan Wake 2, Goat Simulator 3 i Cocoon.

Zvijezda mjeseca svakako je Alan Wake 2, horor igra objavljena prije dvije godine koja nas je svojedobno prilično iznenadila odstupanjem od izvornog koncepta viđenog u prvom poglavlju.

Kako znamo, original je bio više akcijski orijentiran, dok su horor elementi upotpunjavali odličnu priču. Iako je bilo vidljivo da je Remedy takvom odlukom išao na ruku aktualnim trendovima, ovom avanturom bili smo više nego zadovoljni.

Uz Remedyjev uradak, tijekom listopada pretplatnicima su dostupne još dvije igre, od kojih Goat Simulator 3 svakako ne bi smjeli propustiti. Oni koji se s ovim serijalom još nisu imali priliku susresti vjerojatno će biti iznenađeni količinom gluposti koje je moguće napraviti, što mu je osiguralo kultni status zbog kojeg developeri i dalje rade na nastavcima.

Treća igra je manje poznati Cocoon, avantura koja dolazi od tvorca odličnih indie naslova Limbo i Inside, te igračima nudi unikatno rješavanje zagonetki u svjetovima koje nosimo na vlastitim leđima. Ovomjesečna ponuda aktivna je do 3. studenoga, nakon čega će je naslijediti nove besplatne igre.



