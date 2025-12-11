Najavljene su nove igre koje u prosincu stižu na PlayStation Plus Extra

Idući utorak dolazi do smjene dostupnih naslova za pretplatnike na PlayStation Plus Extra, te će u katalog biti uvršteno osam novih naslova, dok će iz njega biti uklonjeno devet igara

Damir Radešić četvrtak, 11. prosinca 2025. u 12:12

Prije tjedan dana pisali smo o novim naslovima koji su dostupni pretplatnicima na PS Plus Essential, osnovni paket pretplate na ovaj servis. Tada smo spomenuli da je ponuda više nego izdašna, s obzirom na to da umjesto uobičajene tri igre, igrači u vlastite kolekcije imaju priliku uvrstiti njih čak pet, uključujući Killing Floor 3 i LEGO Horizon Adventures, koji se iz nekog razloga našao i u igrama koje će idući utorak, 16. prosinca, biti uvrštene u katalog pretplate PS Plus Extra.

Uz spomenute kockaste avanture popularne Aloy, igračima će postati dostupni Assassin’s Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty, LEGO Horizon Adventures, Granblue Fantasy: Relink, Planet Coaster 2, Paw Patrol World te Paw Patrol: Grand Prix. Posebnost je i pojava Skate Storyja, naslova koji se pojavio prije par dana u prodaji i, sudeći prema Metacriticu, riječ je o igri koja je svakako vrijedna pažnje.

Najava novih igara u katalogu ujedno znači da će i neke koje su do sada bile dostupne biti uklonjene. Konkretno, iz ponude odlaze Arcade Paradise VR, Battlefield 2042, Surviving Mars, Star Trek: Bridge Crew, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, Firefighting Simulator: The Squad, Forspoken, GTA III: Definitive Edition i Sonic Frontiers.

Ukratko ćemo ponoviti da igre koje se na mjesečnoj razini rotiraju za Essential model igrači mogu prisvojiti i igrati sve dok imaju aktivnu pretplatu. S druge strane, skuplji model Extra, uz sve što sadrži Essential, nudi i preko sto igara za PS4 i PS5 koje je moguće igrati dok traje pretplata, uključujući velike hitove, ali kada nestanu iz ponude, postaju nedostupne za igranje čak i ako su instalirane na konzoli igrača.



