PvPvE extraction shooter Sand: Raiders of Sophie stiže u ožujku

Ukrajinski developeri Hologryph ubrzano dovršavaju Sand: Raiders of Sophie, koji će nam ponuditi PvPvE iskustvo smješteno u alternativni svijet iz prošlosti i masivne mobilne baze na mehaničkim nogama

Escape from Tarkov, a posebice Arc Raidersi, pravi su primjeri kvalitetnih extraction shootera koji su potaknuli mnoge developere da se okušaju u ovom žanru koji će s vremenom nesumnjivo evoluirati. Jedan od takvih primjera stiže nam u obliku Sand: Raiders of Sophie, PvPvE pucačine na kojoj radi ukrajinski razvojni tim Hologryph, a prema novom službenom priopćenju, radovi se polako privode kraju jer je izlazak igre najavljen za ožujak ove godine.

Smješten u alternativnu 1910. godinu i svijet kojim vlada Austro-Ugarska, Sand: Raiders of Sophie igračima će omogućiti izradu i upravljanje masivnim pokretnim bazama koje se u igri nazivaju Tramplers.

Osim transporta, ove grdosije pružat će zaštitu od vremenskih nepogoda, služiti kao skladište, a zahvaljujući brojnim obrambenim sustavima i kao primarno oružje protiv mobilnih utvrda ostalih igrača koji su, kao i mi, u potrazi za slavom i bogatstvom u pustopoljini nekadašnje Galicije.

Osim solo igranja, igra će od samog starta omogućiti kooperativan napredak, što će olakšati upravljanje Tramplersima, ali i preživljavanje sukoba koji uključuju napucavanja iz prvog lica tijekom pretrage drevnih ruševina u kojima će, uz ostale igrače, opasnost predstavljati i nemrtvi stanovnici kojima se naša prisutnost nimalo ne sviđa.

Prema opisu, svakim novim igranjem svijet će se proceduralno generirati, tako da nikada nećemo znati što nas očekuje iza sljedećeg pješčanog nanosa, što svakako pridonosi atmosferi i potiče istraživanje.