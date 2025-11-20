Roblox uvodi strože sigurnosne provjere kako bi zaštitio maloljetnike

Od siječnja iduće godine, igraća platforma Roblox će za bilo kakav oblik komunikacije među korisnicima zahtijevati procjenu dobi putem prepoznavanja lica ili službeni identifikacijski dokument

Damir Radešić četvrtak, 20. studenog 2025. u 13:56

Roblox je sa svojih 140 milijuna korisnika dnevno jedna od najpopularnijih igraćih platformi današnjice. Od te brojke, procjenjuje se da 40 posto igrača ima manje od 13 godina zbog čega je Roblox česta tema sigurnosti djece u online zajednicama. Kako bi dodatno povećali sigurnost, developeri su najavili uvođenje novih, strožih sigurnosnih mjera s ciljem dodatne zaštite maloljetnih korisnika na platformi koje će biti vezane uz ograničavanje komunikacije unutar nekoliko kategorija dobnih skupina.

Riječ je o procjeni dobi putem prepoznavanja lica za što su angažirali usluge tvrtke Persona ili će u nekim slučajevima biti potrebno predočiti službeni identifikacijski dokument, uz napomenu da će bez ovog koraka svaka komunikacija korisnika biti onemogućena.

Nakon provjere, korisnici će biti stavljeni u grupe ispod 9 godina, od 9 do 12 godina, 13 do 15, 16 do 17, 18 do 20, te 21. godinu starosti ili starije osobe, te će moći komunicirati isključivo s igračima iste dobne skupine.

Dakako, igranje i razgovori između korisnika iste obitelji i s rodbinom će također biti mogući putem aktiviranja „provjerene konekcije“. Nove sigurnosne mjere će biti opcionalne tijekom prosinca ove i siječnja iduće godine, a nakon toga će bez njih svaka komunikacija biti onemogućena. 



