Velika Britanija uvodi strogu provjeru dobi za pristup internetu, kritičari zabrinuti

Novi britanski Zakon o online sigurnosti zahtijeva od korisnika dokazivanje punoljetnosti za pristup stranicama sa štetnim sadržajem. Iako većina podržava mjeru, raste zabrinutost zbog privatnosti i slobode govora

Nove mjere uvedene u Ujedinjenom Kraljevstvu, iako su uglavnom dobro prihvaćene, pokrenule su lavinu kritika zbog potencijalnog narušavanja privatnosti. Prema pisanju The New York Timesa, odnedavno su na snazi pravila koja obvezuju korisnike interneta da dokažu svoju dob prije ulaska na stranice s potencijalno štetnim sadržajem, poput pornografije te materijala koji potiče nasilje ili samoozljeđivanje.

Ova pravila dio su Zakona o online sigurnosti (Online Safety Act), legislative donesene 2023. godine koja predstavlja jedan od najopsežnijih pokušaja regulacije online sadržaja u zapadnim zemljama. Cilj novih normi, koje su stupile na snagu 25. srpnja, jest zaštita maloljetnika od štetnog sadržaja, uključujući web stranice koje promoviraju samoubojstvo ili poremećaje u prehrani. Britanska vlada navodi da je samo tijekom srpnja 16 posto tinejdžera na internetu vidjelo materijal koji stigmatizira određene tipove tijela ili promovira poremećaje u prehrani.

Situacija se pomno prati u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji, koja u prosincu planira uvesti dobnu granicu od 16 godina za pristup društvenim mrežama.

Što točno pokriva novi zakon?

Zakon se odnosi na širok spektar online platformi: web stranice, društvene mreže, servise za pohranu datoteka u oblaku, online forume, aplikacije za upoznavanje i servise za razmjenu poruka. Sve navedene platforme sada su dužne provjeriti dob svojih posjetitelja ako sadrže materijal koji je štetan ili neprimjeren za maloljetnike.

Osim pornografskih stranica, provjeru dobi već su uvele aplikacije poput aplikacije za upoznavanje Grindra, popularne chat aplikacije Discorda te društvene mreže Reddit.

Kako se provodi provjera dobi?

Više nije dovoljno samo kliknuti na kućicu i potvrditi da imate više od 18 godina. Platforme su sada obvezne koristiti "visoko učinkovitu garanciju dobi" (age-gating) kako bi spriječile pristup maloljetnicima. Metode uključuju zahtjev za unosom podataka s kreditne kartice, učitavanje osobnog dokumenta izdanog od strane države ili korištenje kamere računala za fotografiranje lica, koje se zatim skenira kako bi se procijenila dob korisnika.

Zakon nalaže da tvrtke koje provode online provjere dobi ne smiju prikupljati niti pohranjivati osobne podatke, osim ako je to nužno. U slučaju kršenja zakona, britansko regulatorno tijelo za medije (Ofcom) može izreći novčane kazne do 18 milijuna funti (oko 22 milijuna eura) ili 10 posto globalnog prihoda tvrtke, ovisno o tome koji je iznos veći.

Podrška javnosti nasuprot zabrinutosti za privatnost

Prema anketi YouGova provedenoj na uzorku od 4.400 odraslih osoba, gotovo 70 posto Britanaca podržava nove mjere. Ipak, ista anketa pokazuje da samo jedan od četiri ispitanika vjeruje da će ove restrikcije zaista spriječiti djecu u pristupu online pornografiji.

Istovremeno, pojavio se i snažan otpor. Više od 500.000 ljudi potpisalo je peticiju za ukidanje Zakona o online sigurnosti, koji su aktivisti za pravo na privatnost i slobodu govora oštro kritizirali. Tvrde da pravila predstavljaju prekoračenje vladinih ovlasti i da su opasna za sve koji trebaju ostati anonimni na internetu. Iako vlada tvrdi da postoje alati za prepoznavanje lica koji mogu odrediti dob bez spremanja slike ili identificiranja osobe, kritičari izražavaju zabrinutost zbog mogućeg curenja podataka.

Korisnici već pronalaze načine za zaobilaženje

Neki korisnici već su se okrenuli alternativnim rješenjima poput korištenja VPN-a kako bi zaobišli provjere dobi. VPN stvara sigurnu i kriptiranu vezu između računala i servera u drugoj zemlji gdje ova pravila ne vrijede.

Drugi se koriste i neobičnijim metodama. Prema PetaPixelu, web stranici posvećenoj tehnologiji slike, neki su korisnici koristili slike glavnog lika iz videoigre Death Stranding 2 kako bi prevarili alate za prepoznavanje lica.

Postoje li slične mjere u drugim državama?

Da. U posljednje tri godine više od 20 američkih saveznih država uvelo je mjere za ograničavanje pristupa online pornografiji. U lipnju je Vrhovni sud potvrdio teksaški zakon koji od korisnika zahtijeva dokazivanje punoljetnosti prije pristupa takvim stranicama. S druge strane, tvrtke koje stoje iza društvenih mreža u SAD-u tvrde da bi odgovornost za provjeru dobi trebala biti na tvrtkama koje upravljaju trgovinama aplikacija, poput Googlea i Applea.

Zakon koji je donesen pod konzervativnom vladom, a stupio na snagu pod trenutnom laburističkom, za sada ostaje na snazi. Unatoč tome, rasprava o balansu između zaštite najmlađih i očuvanja digitalne privatnosti i slobode tek je započela.