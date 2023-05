Rukom crtana platformska avantura Planet of Lana u prodaji i odmah uvrštena u program Game Pass

Razvojni tim Wishfully je jučer objavio svoj novi projekt, Planet of Lana, a isti je sudeći po ocjenama kritike, uz prosjek preko 80 posto, neotkriveni biser kojeg vrijedi zaigrati. U osnovi je riječ o 2D platformskoj avanturi nalik na Limbo ili Inside, no za razliku od istih, Planet of Lana donosi vrlo živopisnu i bojama bogatu scenografiju koja nam se osobno mnogo više sviđa od mračne tematike spomenutih.

Radnja nas vodi na planet pod invazijom robotskih bića koja otimaju ljude, među kojima i sestru glavne junakinje Lane. U namjeri da je oslobodi, Lana putem nailazi na mačkoliko stvorenje Muija, te dvojac kreće u avanturu života na kojoj ih očekuju brojni izazovi koji najčešće zahtijevaju angažman oba lika.

Autori se posebno hvale podatkom da glazbenu podlogu potpisuje Takeshi Furukawa, japansko-američki kompozitor i dirigent kojem svijet zabave nije stran, pa je tijekom karijere radio glazbu za serijale Star Trek Enterprise, Star Wars: Clone Wars i Avatar: The Last Airbender, dok je za svoje umijeće u igri The Last Guardian primio svu sili nagrada i nominacija.

Planet of Lana je dostupan za Xbox, kao i za PC putem Epic Games Storea i Steama, a nije zgorega napomenuti i kako je odmah uvršten i u program Game Pass koji je od nedavno dostupan u Hrvatskoj i svakako savjetujemo da provjerite koje benefite donosi pretplata na istog.