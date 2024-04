Šarmantna graditeljska strategija Of Life and Land krenula u early access

Žanr strategija na temu izgradnje i upravljanja gradovima je dobio novog predstavnika, Of Life and Land, koji već u razvojnoj inačici pokazuje veliki potencijal

Prije par dana je u programu ranog pristupa na Steamu zaživio Of Life and Land, graditeljsko menadžerska strategija koja izvana djeluje grubo, pomalo "minecraftovski", no popratni opis otkriva iznimno razrađenu igrivost koja bi u ovaj podžanr mogla donijeti nužan dašak svježine. Kako smo navikli, pred igračima je zadatak izgradnje naselja u udaljenom kutku netaknute prirode, pa ćemo krenuti s izgradnjom kuća i odmah se usmjeriti na održive proizvodne procese koje ćemo povezivati u sve kompleksnije lance.

Svaki građanin je jedinka za sebe zajedno s unikatnim stambenim prostorom, zaposlenjem i čitavim nizom potreba i ciljeva što će biti vidljivo u njihovom ponašanju, no isto vrijedi i za starosjedioce. Naime, životinje će baš kao i ljudi imati potrebu za spavanjem ili jelom, pa će našim naseljem primjerice lutati lisica s mladima u potrazi za hranom ili će se u hladu uz obližnji potok odmarati krdo jelena.

Obzirom da naši podanici i lokalna fauna dijele isti životni prostor, morat ćemo balansirati potrebe i nužne akcije ukoliko želimo sve držati pod kontrolom, jer može nam se desiti da jedna vrsta našim djelovanjem izumre, no druga će se zbog toga razmnožiti do katastrofalnih razmjera.

Promjenjiva godišnja doba, klimatski uvjeti i izmjena dana i noći dodatno doprinose kompleksnosti, pa biljke ovise o količini vode i suncu, pa nije svejedno u koje doba ih godine sijemo. Onima koji žele stvarati vlastite svjetove, na izbor su alati koji to omogućavaju, a prema planu, Of Life and Land bi u early accessu mogao provesti nekoliko godina obzirom da ga, prema vlastitim riječima, potpisuje manji razvojni tim.