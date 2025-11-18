Skupina fanova oživjela je Concord, no Sony im već puše za vratom

Vrlo brzo nakon što su fanovi pustili u rad testne servere uskrslog Concorda i počeli objavljivati video uratke, dobili su prijeteću poruku da prestanu s daljnjim aktivnostima

Concord je trebao biti nova zvijezda kompetitivnih pucačina koju je ekipa Firewalk Studiosa uz izdašnu financijsku pomoć Sonyja dorađivala osam godina. Već tjedan dana nakon izlaska krajem kolovoza prošle godine postalo je jasno da nešto opako nije u redu jer ga je igrala tek šačica igrača, zbog čega je, kako smo pisali, poživio otprilike dva tjedna prije nego što je Sony ugasio servere.

Koliko god bio loš, skupina fanova nije ga mogla prežaliti pa su prije par dana pokrenuli vlastite servere na kojima ga je moguće igrati uz pozivnicu putem njihovog kanala na Discordu.

Vijest o njihovom projektu se proširila, mahom putem video zapisa kojima su promovirali uskrsnuće Concorda, no to nije prošlo nezapaženo od strane Sonyja koji je prema pisanju The Game Posta, kao i nekoliko puta do sada, angažirao tvrtku MarkScan, a ona je pak na adrese developera projekta iz kućne radinosti poslala upozorenja o kršenju intelektualnih prava koja su očito shvaćena vrlo ozbiljno.

Kako su autori napisali na Discordu, „zbog zabrinjavajućih legalnih akcija odlučili smo privremeno zaustaviti dijeljenje pozivnica“. Sony se o svemu još uvijek nije službeno oglasio, no sumnjamo da njihovi odvjetnici već ne pripremaju dokumentaciju za eventualnu sudsku tužbu ukoliko se ovaj projekt fanova nastavi razvijati.