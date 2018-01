Sony objavio datum izlaska nove igre u serijalu God of War

Serijal God of War je od prvog nastavka, koji je izašao početkom 2005. godine, uvijek bio vezan isključivo za Sonyjeve konzole. U svim je nastavcima glavni junak Kratos koji na razne brutalne načine ubija razna božanstva iz grčke mitologije, a nakon dugogodišnjeg boravka na Mediteranu razvojni tim Santa Monica Studio je odlučio da je vrijeme za lagani reboot i odlazak u krajeve pokrivene snijegom.

Uz novi God of War ne stoji nikakva brojka u nazivu, ali se on smatra četvrtim nastavkom jer se priča nastavlja tamo gdje je završio God of War III. Kratos se i dalje nalazi u glavnoj ulozi, no ovog puta je u njegovom društvu stalno sin Atreus s kojim je zajedno krenuo na putovanje prema svijetu gdje vladaju bogovi iz nordijske mitologije. Sve to znači da je tim morao drugačije pristupiti gameplayju i promijeniti sve iz temelja.

Iako je posljednja igra naziva God of War: Ascension, koja je izašla 2013. godine, imala multiplayer, novi God of War ima isključivo kampanju za jednog igrača, Kratos ima novo oružje, nove vještine, ubačen je sustav craftinga, a upravljanje kamerom će biti drugačije nego u svim nastavcima do sada.

God of War je najavljen na sajmu E3 2016. godine, a Sony je sada objavio kako će vlasnici PlayStationa 4 i PlayStationa 4 Pro moći zaigrati igru od 20. travnja ove godine. Uz objavu datuma, stigao je novi trailer koji prikazuje kako će igra otprilike izgledati i detalji o tri verzije igre koje će biti moguće kupiti.

Sve druge informacije o igri nalaze se na službenim stranicama, dok predbilježbe možete već sada odraditi ovdje.