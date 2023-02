Sonyjev State of Play u znaku uzbudljivih nadolazećih naslova

Prvi ovogodišnji State of Play koji je prikazan jučer je igračima predstavio gomilu novih detalja o igrama koje ćemo u narednim mjesecima imati priliku zaigrati

Svako malo Sony nas razveseli masovnom najavom novosti koje stižu na PlayStation (ali i na druge platforme) u svojoj objedinjenoj prezentaciji State of Play. Uz službeni naziv State of Play February 2023, jučerašnje predstavljanje nam je dalo uvid u popriličnu količinu novih informacija o nadolazećim igrama koje ćemo vrlo skoro imati priliku isprobati i uživo, a obzirom da jedan od velikih hitova za samo četiri dana dobiva željno očekivanu ekspanziju, započet ćemo s njime.

Riječ je dakako o Destinyju 2 čiji dodatak Lightfall stiže 28. veljače i predstavlja sedmu po redu ekspanziju kojom ova pucačina ulazi u šestu godinu postojanja. Zajedno s novim sadržajima poput novih područja, PvP mapa, opreme i oružja koji su dodani sukladno novoj priči, u planu su i četiri nove sezonske nadogradnje zbog kojih će se fanovi svako malo vraćati u ovaj brutalan svijet. Dakako, sve to ima i svoju cijenu, pa tako sam Lightfall košta 49,99 eura, a ukoliko želite i sezonsku propusnicu koja donosi kompletno iskustvo, morat ćete izdvojiti paprenih stotinjak eura.

Ekipa Rocksteady Studiosa je pak za ovu prigodu sklepala poseban video u kojem u šest minuta koliko traje možemo dobiti uvid u neke elemente Suicide Squada: Kill the Justice League. Riječ je o akcijskoj avanturi koja je peti nastavak proslavljenog serijala Batman: Arkham, a ujedno i prva u kojoj glavni junak neće biti Batman. Smještena u otvoreni svijet Metropolisa, priča nam daje na raspolaganje četiri igriva lika, Captain Boomeranga, Deadshota, Harley Quinn i King Sharka koji će pokušati spasiti dobre momke iz zamke Brainiaca, a prema planu, iskusit ćemo je već 26. svibnja u verzijama za konzole i PC.

Nakon dugo čekanja, praktički više od dvadeset godina, ove godine ćemo napokon zaigrati Baldur's Gate 3 koji će se osim na PlayStationu 5 pojaviti i za PC gdje je već neko vrijeme dostupan u programu early accessa. Svojim novim videom, prokušani razvojni tim Larian Studios je potvrdio kako je odlučeno da Baldur's Gate 3 zaživi 31. kolovoza, a osim otkrića datuma, imamo priliku dobiti blagi uvid u razne klase, multiplayer, kao i samu borbu koja će biti potezna poput one viđene u njihovim ranijim uspješnicama poput Divinityja: Original Sin i njegovog nastavka.

U posljednje vrijeme se mnogo buke podiže oko remakeova, s potpunim pravom obzirom da su nam stare igre predstavljene u potpuno novom ruhu koje može parirati svježim hitovima. Jedan od njih je Resident Evil 4 kojeg očekujemo 24. ožujka, a novim videom je potvrđeno i kako će isti osim svih onih silnih grafičkih poboljšanja i izmjena igrivosti, stići i s hvaljenim Mercenaries načinom igranja koji se u originalu otključao nakon dovršetka kampanje. Uz to, otkriveno je i kako Capcom radi na posebnoj demo inačici koja bi trebala biti objavljena uskoro, a o dostupnosti iste ćemo biti obaviješteni na vrijeme.

Dakako, Sony nije propustio priliku prezentirati i nove koje će se pojaviti u obliku prilagođenom za svježi PS VR2 koji će ih predstaviti u punom svjetlu virtualne stvarnosti. Svježi Foglands će nas primjerice uz pucačke i roguelike elemente odvesti u neobičan svijet napucavanja raznih čudovišta, dok će Green Hell VR dobiti verziju i za PS5, obzirom da je za PC ista dostupna već par mjeseci. Crno-bijeli svijet Synapsea pak ugošćuje brzinsku FPS akciju u kojoj su jedine boje vezane uz korištenje specijalnih sposobnosti igrača i riječ je o ekskluzivi koja će biti objavljena isključivo za PS VR2, Journey to Foundation će nas ove jeseni teleportirati u maštariju koju je osmislio Isaac Asimov, dok je Before Your Eyes opisan kao šarena interaktivna avantura vezana uz sjećanja koja se premotavaju unaprijed svakim treptajem oka.

Osim naslova koje smo zasebno izdvojili, tijekom State of Playa je prikazana i gomila manjih, no jednako tako zanimljivih projekta poput Humanityja u kojem kao duh vodimo stotine ljudi u stilu Lemmingsa, istraživačka Tchia je najavljena za tri tjedna, ekipa Digital Extremesa je pak dodatno pojasnila svoj nadolazeći Wayfinder, a sve promotivne trailere okupljene na jednom mjestu potražite u posebnom blogu na stranicama PlayStationa.