StarCraft uskoro slavi 20. rođendan

Svako malo nas neka igra podsjeti na to koliko smo stari, a ovog puta je na redu opet Blizzard. Nakon što je Diablo proslavio svoj 20. rođendan prije nešto više od godine dana (taj je RPG klasik izašao posljednjeg dana u prosincu 1996. godine), sada je došlo vrijeme da StarCraft isto to napravi.

Točan datum proslave je 31. ožujak, ali je Blizzard odlučio da njihova kultna strategija zaslužuje cijeli mjesec i ubacivanje kozmetičkih dodataka u sve njihove druge igre. Za početak, svi koji od sutra upale StarCraft: Remastered i StarCraft II dobit će skinove za korisničko sučelje, a ako to naprave prije 4. travnja u ponudi su još portret i naljepnica.

Overwatch, Diablo III, World of Warcraft, Hearthstone i Heroes of the Storm također sudjeluju u proslavi, pa ako igrate sve navedene igre u svakoj će vas dočekati portreti, karte, skinovi ili ljubimci na temu StarCrafta.

Za kraj se spominje stream koji će se 30. i 31. ožujka održati na Twitch.tvu u kojem će sudjelovati poznate ličnosti i profesionalni igrači, nakon čega na YouTubeu slijedi StarCraft is Life: A Celebration u kojem će ljubitelji igre podijeliti svoja najljepša sjećanja vezana uz igru.

U kolovozu prošle godine je Blizzard izdao StarCraft: Remastered u kojem je igru prilagodio modernim sustavima (poboljšana grafika, podrška za 4K rezoluciju, nanovo snimljen audio), zbog čega je odlučio originalnu verziju iz 1998. dijeliti besplatno. Ako ste zainteresirani za originalno iskustvo možete ga preuzeti ovdje, dok ćete na novu verziju morati izdvojiti 14,99 eura i sve detalje ćete pronaći ovdje.